TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong trên cầu Bình Lợi

Trưa 19.10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông được phát hiện tử vong trên cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên cầu Bình Lợi ẢNH: CTV

Khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Bình Lợi (hướng từ ngã tư Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất) phát hiện người đàn ông lớn tuổi nằm úp mặt, bất động trong làn xe máy. Hiện trường có vũng máu lớn.

Lực lượng y tế có mặt xác định nạn nhân đã tử vong. Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác làm rõ nguyên nhân.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện phía xa chân cầu có một xe máy bị ngã vào dải phân cách. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định đây là vụ tai nạn giao thông, song đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Trước đó, chiều 17.10, trên đường Phạm Văn Đồng, người dân cũng phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nghi bị tai nạn giao thông, nguy kịch. Hiện trường chỉ phát hiện 1 xe máy. Gia đình cho hay thời gian gần đây, người đàn ông thường chóng mặt, đến chiều dự định chạy xe máy đi khám bệnh thì xảy ra vụ việc.