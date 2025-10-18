Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nam TikToker nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Nam Long
Nam Long
18/10/2025 21:49 GMT+7

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố một nam TikToker uống rượu bia rồi lái xe ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ngày 18.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (24 tuổi, ở P.Long Châu, Vĩnh Long) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Hoàng, một TikToker, nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Khởi tố Tiktoker nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ảnh: Nam Long

Trước đó, khoảng 2 giờ 40 ngày 5.8, Hoàng điều khiển ô tô chở 2 người lưu thông trên QL1, hướng từ TP.Cần Thơ đi Vĩnh Long. Khi xe của Hoàng đi đến đoạn gần cổng Khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc ấp Phước Hòa, xã Phú Quới, Vĩnh Long) thì va chạm vào phía sau xe thu gom rác do tài xế T.N.T (36 tuổi, khóm 2, xã Trung Thành, Vĩnh Long) điều khiển, đang đậu sát lề bên phải QL1 theo hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long để thu gom rác.

Khởi tố TikToker nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Ảnh: Nam Long

Vụ tai nạn làm 2 người ngồi trên xe do Hoàng điều khiển tử vong tại hiện trường, còn Hoàng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Làm việc với cơ quan công an, Hoàng thừa nhận đã cùng nhóm bạn sử dụng rượu, bia tại TP.Cần Thơ sau đó lái ô tô chạy về Vĩnh Long. Đến địa điểm trên, Hoàng ngủ gật dẫn tới tai nạn.

Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do bị can Lê Thanh Hoàng điều khiển ô tô không quan sát. Hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

TikToker gây tai nạn khởi tố tử vong Vĩnh Long
