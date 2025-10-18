Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM điều tra đường dây tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc

Ngọc Lê
Ngọc Lê
18/10/2025 20:03 GMT+7

Ngày 18.10, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra đường dây tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc tại phường An Hội Tây.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra việc tiêu thụ chó, mèo không rõ nguồn gốc, nghi do trộm cắp mà có.

Công an TP . HCM điều tra đường dây tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc ở an Hội Tây - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường An Hội Tây phát hiện N.V.T (51 tuổi, ở phường An Hội Tây) có dấu hiệu mua bán, tiêu thụ chó mèo do các đối tượng trộm cắp cung cấp.

Từ thông tin ban đầu, Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ.

Lúc 3 giờ 20 phút ngày 15.10, tổ công tác của Công an phường An Hội Tây và Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt giữ N.V.T cùng 14 đối tượng khác có hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo và nhiều phương tiện khác có liên quan. Toàn bộ các đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở Công an phường An Hội Tây để phục vụ điều tra.

Bước đầu xác định N.V.T là người đứng ra thu mua chó, mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến bán lại để hưởng lợi. Quá trình làm việc, những người này thừa nhận hành vi trộm mèo tại nhiều khu vực ở TP.HCM, sau đó bán lại cho N.V.T để tiêu thụ.

Hiện Công an phường An Hội Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, xác minh các điểm tiêu thụ động vật nghi trộm cắp khác trên địa bàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, thu gom, tiêu thụ chó mèo hoặc các vật nuôi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp, tiêu thụ tài sản trái phép cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

