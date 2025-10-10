Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa: Tạm giữ nghi phạm tàng trữ 3 khẩu súng để đi trộm chó

Bá Duy
Bá Duy
10/10/2025 19:59 GMT+7

Chỉ sau 30 phút nhận tin báo, Công an xã Phước Hậu (Khánh Hòa) đã bắt giữ nghi phạm tàng trữ 3 khẩu súng để đi trộm chó.

Ngày 10.10, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa (thuộc H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết đang tạm giữ nghi phạm trộm chó là Điền Hòa Tâm (22 tuổi, ở thôn Phước Đồng 1, xã Phước Hậu), để điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng súng trái phép.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 8.10, Công an xã Phước Hậu nhận tin báo của người dân về một nghị phạm trộm chó đi xe máy, mang theo súng để bắn chó. Ngay sau đó, lực lượng công an triển khai truy bắt và chỉ 30 phút sau đã bắt giữ được nghi phạm.

Khánh Hòa: Tạm giữ nghi phạm tàng trữ 3 khẩu súng để đi trộm chó - Ảnh 1.

Điền Hòa Tâm khai dùng súng bắn chó rồi trộm

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định người này là Điền Hòa Tâm. Dưới cốp xe máy, công an phát hiện một khẩu súng ngắn.

Khám xét nơi ở của Tâm, Công an xã Phước Hậu thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn, 2 dao tự chế và 10 viên đạn.

Tâm khai đã đặt mua các khẩu súng bắn đạn chì qua mạng xã hội, đồng thời thừa nhận từng dùng súng bắn chó trên địa bàn xã, rồi trộm.

Khánh Hòa: Tạm giữ nghi phạm tàng trữ 3 khẩu súng để đi trộm chó - Ảnh 2.

Khám xét tại nơi ở của Tâm, công an thu giữ thêm 2 khẩu súng và nhiều viên đạn

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra nguồn gốc 3 khẩu súng mà nghi phạm trộm chó tàng trữ, làm rõ các vụ việc liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.

