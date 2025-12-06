Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Bắt nghi phạm gây án mạng trên đường 339, mâu thuẫn từ việc xin vặt

Trần Duy Khánh
06/12/2025 21:48 GMT+7

Truy xét nhanh, lực lượng Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm 43 tuổi gây ra vụ án mạng trên địa bàn phường Phước Long (thành phố Thủ Đức cũ) khiến 1 người tử vong.

Tối 6.12, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long (thành phố Thủ Đức cũ) bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng trên đường 339 khiến 1 người tử vong.

TP.HCM: Bắt nghi phạm vụ án mạng 1 người tử vong, mâu thuẫn từ việc xin vặt - Ảnh 1.

Lực lượng công an tại hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong

ẢNH: CTV

Nạn nhân được xác định là ông N.N.M (41 tuổi). Nghi phạm là V.A.T (43 tuổi, cùng ở TP.HCM), sát hại nạn nhân bằng hung khí, nghi dao.

Từ lời khai và chứng cứ thu thập, bước đầu cơ quan điều tra nhận định mâu thuẫn xuất phát từ việc xin nước đá. Cụ thể, T. hành nghề xe ôm công nghệ và thường xuyên đến nơi kinh doanh của vợ ông M. để xin nước đá cho vào bình nước uống. Hôm nay, khi T. đến xin nước đá thì vợ ông M. từ chối.

Bức tức, T. tỏ thái độ. Nghe tin, ông M. đến nơi thì xảy ra lời qua tiếng lại với T. Sau đó, T. dùng hung khí tấn công khiến ông M. tử vong.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, tại khu vực gần giao lộ đường 339 – Đỗ Xuân Hợp, người dân nghe tiếng hô hoán liền chạy ra kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện ông M. nằm bất động trên mặt đường. Hiện trường có nhiều vũng máu.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ án, một nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ tiếp cận ông M., rồi bất ngờ dùng vật nhọn tấn công, làm ông M. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, người này chạy đến chiếc xe dựng gần đó, nổ máy rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tiến hành truy tìm nghi can.

Chỉ sau vài giờ gây án, nghi phạm bị bắt giữ. Hiện vụ án mạng được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Án mạng Nghi phạm công an TP.HCM
