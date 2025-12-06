Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Cháy nổ trong phòng ngủ, người đàn ông tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/12/2025 09:22 GMT+7

Cơ quan chức năng điều tra vụ cháy, nổ lớn xảy ra tại phòng ngủ trên tầng lầu nhà dân ở phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) khiến một người đàn ông tử vong, thi thể cháy đen.

Sáng 6.12, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ tại nhà dân làm một người tử vong.

TP.HCM: Nổ lớn trong phòng ngủ, người đàn ông tử vong thi thể cháy đen - Ảnh 1.

Bên trong hiện trường vụ cháy nổ phòng ngủ làm một người tử vong

ẢNH: THANH NIÊN

Nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, nạn nhân được xác định là ông T.C.T (47 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh cũ). Hiện ông T. sinh sống cùng vợ và 2 người con tại căn nhà trong hẻm đường số 4, khu phố 29, phường Hiệp Bình.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, vợ ông T. đưa người con lớn đi học, còn cháu bé 9 tuổi đang ở dưới phòng khách. Đến khoảng 7 giờ, người dân khu vực nghe tiếng nổ lớn, khi đến kiểm tra thì phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà của ông T., nên hô hoán và kịp thời cứu cháu bé ra ngoài an toàn. 

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa, cứu nạn. 

Ghi nhận tại hiện trường, phòng ngủ kết cấu tường gạch bị phá hủy gần hết, song thời gian đám cháy bùng phát đến lúc được dập tắt là rất ngắn

Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lầu với thi thể bị cháy đen, căn phòng bằng tường gạch bị hư hỏng nặng.

Ngoài phòng ngủ bị cháy (khoảng 20 m2), các khu vực còn lại trong nhà gần như không bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nghi ngờ điểm xuất phát cháy từ bên trong phòng ngủ.

Vụ cháy, nổ làm một người tử vong đang được tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn làm 4 người tử vong

TP.HCM: Báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn làm 4 người tử vong

Cơ quan chức năng TP.HCM có báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) làm 4 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong cháy nổ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận