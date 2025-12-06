TP.HCM: Cháy nổ trong phòng ngủ, người đàn ông tử vong

Sáng 6.12, Công an phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ tại nhà dân làm một người tử vong.

Bên trong hiện trường vụ cháy nổ phòng ngủ làm một người tử vong ẢNH: THANH NIÊN

Nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, nạn nhân được xác định là ông T.C.T (47 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh cũ). Hiện ông T. sinh sống cùng vợ và 2 người con tại căn nhà trong hẻm đường số 4, khu phố 29, phường Hiệp Bình.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, vợ ông T. đưa người con lớn đi học, còn cháu bé 9 tuổi đang ở dưới phòng khách. Đến khoảng 7 giờ, người dân khu vực nghe tiếng nổ lớn, khi đến kiểm tra thì phát hiện khói lửa phát ra từ căn nhà của ông T., nên hô hoán và kịp thời cứu cháu bé ra ngoài an toàn.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, phòng ngủ kết cấu tường gạch bị phá hủy gần hết, song thời gian đám cháy bùng phát đến lúc được dập tắt là rất ngắn

Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lầu với thi thể bị cháy đen, căn phòng bằng tường gạch bị hư hỏng nặng.

Ngoài phòng ngủ bị cháy (khoảng 20 m2), các khu vực còn lại trong nhà gần như không bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nghi ngờ điểm xuất phát cháy từ bên trong phòng ngủ.

Vụ cháy, nổ làm một người tử vong đang được tiếp tục làm rõ.