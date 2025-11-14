Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
14/11/2025 12:07 GMT+7

Sáng 14.11, Công an TP.HCM tổ chức phương án diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm 2025 tại dự án Vinhomes Grand Park.

Cuộc diễn tập do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp nhiều đơn vị, diễn ra sáng 14.11 tại khu dân cư và công viên Phước Thiện, thuộc phân khu Glory Heights của dự án Vinhomes Grand Park ở phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ). Trước đó, các lực lượng đã có 15 ngày tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt.

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 1.

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Kịch bản mô phỏng tình huống cháy lớn xuất phát từ tầng hầm B1 (diện tích khoảng 10.100 m2), nơi bố trí để xe của 5 tòa nhà GH1, GH2, GH3, GH5 và GH6. Một xe máy rò rỉ xăng gặp nguồn nhiệt do chập điện gây cháy, tạo ra đám cháy lan rộng với nhiều khói, khí độc tràn sang khu vực xung quanh và lan lên các tầng trên qua thang bộ và hộp gen kỹ thuật.

Trong lúc đó, tại căn hộ GH6 - 123 ở tầng 7, chủ nhà đang nấu ăn hoảng loạn bỏ chạy, không khóa van gas, khiến ngọn lửa lan nhanh trong căn hộ khoảng 80 m2, phát tán khói độc ra hành lang. Lúc này, 15 người mắc kẹt ở tầng 7, khoảng 10 người mắc kẹt ở tầng 8 và các tầng phía trên.

Cùng thời điểm, dòng người đưa phương tiện ra khỏi khu vực cháy gây hỗn loạn trước trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park, dẫn đến va chạm giữa hai ô tô trên đại lộ Rodeo. Tai nạn khiến 4 người ngất xỉu, mắc kẹt trong xe và cần lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

Tại khu Glory Heights, thời điểm xảy ra sự cố có khoảng 10.000 người sinh sống và làm việc. Việc thoát nạn trên các tầng cao gặp nhiều khó khăn do mất điện toàn tòa nhà khiến hệ thống tăng áp buồng thang không hoạt động, khói lan dày đặc lên các tầng trên.

Công an TP.HCM cho biết, cuộc diễn tập huy động 3.197 người, gồm lực lượng trực tiếp xử lý tình huống, lực lượng đóng giả nạn nhân, bộ phận phục vụ và các tiểu ban chuyên môn. Ngoài ra, có 99 phương tiện tham gia, gồm xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn cứu hộ, xe cấp cứu và các phương tiện nghiệp vụ khác.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi diễn tập:

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 2.

Đây là cuộc diễn tập PCCC quy mô lớn nhất năm 2025 tại TP.HCM

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 3.

Giả định người bị thương được đưa lên xe cấp cứu

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 4.

Cảnh sát PCCC sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân xuống đất bằng thang dây

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 5.

Nạn nhân ngạt khói được giải cứu

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 6.

Lực lượng y tế tại hiện trường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 7.

Chó nghiệp vụ được điều động đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 8.

Nạn nhân từ tầng 20 được đưa xuống bằng thang dây

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM tổ chức diễn tập cháy nổ quy mô lớn nhất năm - Ảnh 9.

Sự cố 2 ô tô tông nhau trước trung tâm thương mại

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Khám phá thêm chủ đề

Diễn tập TP.HCM công an Vinhomes PCCC
