TP.HCM diễn tập PCCC hầm sông Sài Gòn, có robot TAF35

Ngày 28.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM cùng nhiều lực lượng chức năng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hầm sông Sài Gòn.

Gần 400 người tham gia diễn tập PCCC trong hầm sông Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Tham dự chương trình có đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng PC07, đại diện Sở Xây dựng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia. Tổng cộng có gần 400 người và 33 phương tiện tham gia diễn tập.

Tại buổi lễ, đại tá Trần Văn Hiếu nhấn mạnh, hầm sông Sài Gòn là công trình giao thông trọng điểm, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống hạ tầng của TP.HCM.

Do lưu lượng lớn, tới hơn 55.000 lượt ô tô và 300.000 lượt xe gắn máy mỗi ngày nên nguy cơ xảy ra tai nạn và cháy nổ luôn ở mức cao.

Đại tá Hiếu dẫn chứng thực tế và kinh nghiệm quốc tế về hậu quả nặng nề khi cháy trong đường hầm tại Mont Blanc 1999, hầm xuyên eo biển Manche 2008, vụ ở Hàn Quốc năm 2022 để nhắc nhở về tính nghiêm trọng của rủi ro.

Phát biểu khai mạc, đại diện PC07 nhấn mạnh buổi diễn tập nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá khả năng phối hợp, nâng cao năng lực xử lý tình huống của các lực lượng khi xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố khẩn cấp trong hầm sông Sài Gòn.

Diễn biến tình huống giả định theo kịch bản diễn tập, tại vị trí Km 1+085 (hướng lưu thông từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn) xảy ra tai nạn giao thông giữa một xe tải chở hàng tải trọng 2,5 tấn và một ô tô 4 chỗ.

Xe tải bị tắt máy đột ngột, ô tô 4 chỗ phía sau không xử lý kịp, đâm vào đuôi xe tải. Vụ va chạm làm biến dạng bình nhiên liệu của ô tô 4 chỗ, gây cháy, đồng thời hàng hóa trên xe tải bốc cháy do chạm chập dây điện.

Trong khoảng 5 phút, đám cháy bùng phát, lan nhanh, tỏa nhiệt lớn và sinh khói, khí độc dày đặc.

Theo kịch bản, tại thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 10 ô tô, xe tải, xe khách và 30 xe máy lưu thông cùng chiều. Trong đó 2 ô tô và 20 xe máy đã kịp thoát ra ngoài, còn lại 8 ô tô và 10 xe máy bị kẹt phía sau khu vực xảy ra tai nạn. Sự cố giả định gây 6 người bị thương và 35 người mắc kẹt trong hầm.

Hệ thống báo, chữa cháy tại hầm sông Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Tại hiện trường, lực lượng tại chỗ vận hành ngay các hệ thống kỹ thuật trong hầm, hệ thống báo cháy, bình chữa cháy xách tay, tủ chữa cháy vách tường, hệ thống thông gió, thoát khói, chiếu sáng, đồng thời tổ chức dẫn người thoát nạn, sơ cứu ban đầu và phối hợp lực lượng chuyên ngành tiến hành công tác chữa cháy, cô lập hiện trường, phân luồng giao thông.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút, buổi diễn tập kết thúc thành công.

Dưới đây là hình ảnh buổi diễn tập PCCC hầm sông Sài Gòn

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trường phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM cùng ông Nguyễn Thanh Thuận (áo trắng), Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM theo dõi buổi diễn tập ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Các chiến sĩ tham gia diễn tập chữa cháy hầm sông Sài Gòn ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành buổi diễn tập ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Robot TAF35 cũng được điều động tham gia buổi diễn tập ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hệ thống phun sương làm mát của hầm sông Sài Gòn ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Xe chữa cháy tại buổi diễn tập ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH