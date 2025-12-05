TP.HCM: Báo cáo ban đầu vụ cháy quán ăn làm 4 người tử vong

Liên quan vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ) làm 4 người tử vong, chiều 5.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng TP.HCM bước đầu có báo cáo nhanh vụ việc.

Hiện trường vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo làm 4 người tử vong ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo báo cáo, lúc 4 giờ 36 phút ngày 5.12, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy tại quán ăn Bún ốc, lẩu ốc địa chỉ 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động 9 xe chuyên dụng cùng 61 chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy khu vực 1 và 2 đến hiện trường.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng cắt phá cửa cuốn tại tầng trệt. Tại đây, cảnh sát triển khai đội hình chữa cháy, phun nước trực tiếp vào đám cháy. Đồng thời, phun sương làm mát bảo vệ an toàn cho 7 chiến sĩ mang thiết bị phòng độc, tiến sâu vào bên trong căn nhà để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Các nạn nhân được bàn giao Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến 5 giờ 47 phút, đám cháy được khống chế và 6 giờ 15 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy làm 4 người tử vong do ngạt khói gồm: bà Đ.T.K.H (40 tuổi, chủ quán), chị L.Q.A (35 tuổi, bạn của nhân viên đến chơi), bé Đ.K.L (7 tuổi, con chủ quán) và bé H.N.K (2 tuổi, con chủ quán).

Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 2 cô gái nhảy từ lầu cao xuống gấu bông để thoát chết

2 người bị thương là chị T.T.N.K (18 tuổi) và N.T.N.T (21 tuổi, cùng là nhân viên quán), đang được điều trị tại Bệnh viện nhân dân Gia Định.

Theo báo cáo, mỗi tầng căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 88 m2. Với 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, kết cấu bê tông cốt thép, tổng diện tích căn nhà khoảng 352 m2. Hiện trường ghi nhận khoảng 20 m2 khu vực bếp tại tầng trệt bị cháy và cháy lan lên các tầng trên căn nhà.

Thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cấu trúc nhà có 1 lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài, ở phía trước mặt tiền được lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố gây khó khăn cho việc phá dỡ, tiếp cận chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.