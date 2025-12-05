Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháy, 4 người tử vong ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/12/2025 14:35 GMT+7

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại quán ăn địa chỉ 227 Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Liên quan vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ, TP.HCM) làm 4 người tử vong, ngày 5.12, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký công điện yêu cầu TP.HCM khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháy 4 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1.

Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháy 4 người tử vong ở TP.HCM

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo công điện, khoảng 4 giờ 37 ngày 5.12, xảy ra vụ cháy tại 227 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) làm 4 người tử vong, 2 người bị thương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, UBND TP.HCM tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 2 cô gái nhảy từ lầu cao xuống gấu bông để thoát chết

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Trưa cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên 2 nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán ăn nói trên. Hiện 2 nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

