Thời sự

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/12/2025 13:06 GMT+7

Trưa 5.12, rất đông lực lượng Công an TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) làm 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Đám cháy lớn trong căn nhà kín

Khoảng 4 giờ 30 phút, khi dòng xe thưa thớt còn lẫn trong màn sương sớm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ, TP.HCM), nhóm công nhân đang thu gom rác bất ngờ nhìn thấy cột khói đen đặc phụt ra từ tầng trên của căn nhà 4 tầng, nơi được thuê để kinh doanh quán lẩu ốc hơn một năm nay.

“Lúc đó chỉ nghe tiếng la hét dội ra. Tôi hoảng quá chạy đi hô hoán mọi người”, một nam công nhân kể trong tâm trạng còn run.

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 1.

Rất đông lực lượng công an tại hiện trường vụ cháy làm 4 người tử vong trên đường Trần Hưng Đạo

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nghe hô hoán, vài tài xế xe ôm công nghệ chạy ngang cũng dừng lại hỗ trợ. Họ hợp lực phá được cửa cuốn tầng trệt thì phát hiện bên trong ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

"Lửa đỏ rực cả gian bếp và khu vực bàn ghế. Khói đặc phụt ngược ra, khiến không ai dám xông vào", nam tài xế tham gia phá cửa cuốn kể lại.

Trong làn khói đen phủ kín mặt tiền, từ cửa sổ tầng 3, người dân bất ngờ nhìn thấy một cánh tay thò ra cùng ánh đèn pin cầu cứu. Tín hiệu ấy kéo dài chừng 3 giây thì biến mất, rồi tất cả im lặng..."Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất", một người dân buồn bã nói.

Cơ sở kinh doanh này vốn có một lối thoát duy nhất ở cửa chính. Mặt tiền được ốp kín bằng gạch và biển hiệu, phía trên cùng bị rào lưới sắt. Mặt sau căn nhà tiếp giáp con hẻm hẹp 2 m, trong khi cạnh cửa sổ có gắn hai dàn cục nóng máy lạnh, khiến việc tự thoát nạn và tiếp cận, cứu hộ gần như rất khó khăn.

Nhảy từ độ cao khoảng 10 m xuống trúng gấu bông, 2 cô gái thoát nạn

Trong lúc khói lửa bốc mạnh, 2 cô gái là chị N.T.N.T. (21 tuổi) và T.T.N.K. (18 tuổi) cố mở cửa sổ sau để tìm đường sống. Khói đen tràn ra dữ dội. Trong tích tắc sinh tử, họ quẳng một con gấu bông xuống trước, rồi lần lượt leo qua cục nóng máy lạnh và nhảy từ độ cao khoảng 10 m, rơi trúng con gấu bông.

Cú rơi giúp họ thoát chết, nhưng một người bị gãy tay, một người bị rách mặt. “May mà cả hai còn tỉnh táo, đứng lên tự chạy được”, một người dân nói.

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 2.

Mặt sau của quán ăn, nơi 2 cô gái nhảy xuống thoát nạn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: 2 cô gái nhảy từ lầu cao xuống gấu bông để thoát chết

Do mặt trước căn nhà bị bịt kín bởi lớp gạch ốp và biển quảng cáo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cũng như Công an phường Cầu Ông Lãnh gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận. Lực lượng phải dùng xe thang, phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài trong tình trạng ngạt khói, không ai bị kẹt lại.

Đến hơn 6 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phường Cầu Ông Lãnh cho biết đám cháy đã được dập tắt, nhưng công tác khám nghiệm và điều tra đang tiếp tục. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có khoảng 5 – 7 người đang ngủ lại tại quán.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, cơ sở 2 (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ cháy. Trong đó, 4 người đã tử vong trước khi đến viện (ngưng tim do ngạt khói), gồm bé gái 7 tuổi, bé trai 2 tuổi và 2 phụ nữ 35 và 40 tuổi.

Hai nạn nhân khác là chị L. và chị K. được chuyển về cơ sở 1 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị.

Bà N.T.L, đứng cạnh hiện trường với gương mặt phờ phạc, kể: chị L.Q.A (35 tuổi, người thân của bà) là một trong những nạn nhân tử vong. Chị A. mới từ Hà Nội vào TP.HCM, xin làm tại quán bún ốc này được 2 ngày. Vì chưa tìm được nhà trọ, chị xin ngủ tạm lại quán và không ngờ gặp nạn.

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 3.
Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 4.
Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 5.

Mặt sau căn nhà giáp hẻm rộng 2 m, phía trên lắp lồng sắt, cửa sổ thì lắp 2 cục nóng máy lạnh

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đến trưa cùng ngày, vẫn còn rất đông lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an TP.HCM và Viện kiểm sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nhìn từ bên ngoài thấy rõ tầng trệt căn nhà bị cháy đen, ám khói nặng nề, cửa sổ và các lối thoát bị bám lớp khói đen kịt.

Bên ngoài, hàng loạt xe biển số xanh đỗ dọc tuyến đường. Lực lượng trật tự căng dây điều tiết giao thông, không cho người dân chụp ảnh hay tụ tập.

Cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ cũng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, cách chợ Bến Thành khoảng 950 m, nơi vốn đông đúc người qua lại và tập trung nhiều hàng quán ẩm thực. Mặt sau chỉ là một con hẻm rộng chừng 2 m, quá nhỏ để lực lượng tiếp cận nhanh hay để người bên trong chạy thoát khi có sự cố.

Một số hình ảnh hiện trường:

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 6.

Lực lượng an ninh cơ sở bảo vệ hiện trường từ xa

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 7.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 8.

Xe cấp cứu chờ sẵn bên ngoài hiện trường

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 9.

Cảnh sát PCCC rời đi lúc 12 giờ

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cháy quán ăn 4 người tử vong: 'Cánh tay yếu ớt vẫy gọi rồi vụt mất' - Ảnh 10.

Người dân kể lại khoảnh khắc 2 cô gái nhảy khỏi căn nhà thoát nạn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

 

