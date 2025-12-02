Công an TP.HCM mang nghĩa tình đến bà con vùng lũ

Từ ngày 23 - 30.11, tổ y tế Bệnh viện Công an TP.HCM, do thiếu tá Nguyễn Thùy Duy (Trưởng khoa Ngoại tổng hợp) làm trưởng đoàn, đã hoạt động khẩn cấp tại các xã bị thiệt hại bão lũ tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Đoàn đã cấp phát thuốc, nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe cho người dân và cán bộ chiến sĩ trong giai đoạn khắc phục hậu quả.

Thiếu tá Nguyễn Thùy Duy cùng đơn vị phát thuốc, nhu yếu phẩm cho người dân ẢNH: THANH TUYỀN

Tổ y tế Bệnh viện Công an TP.HCM thực hiện công tác y tế cấp phát thuốc và phát nhu yếu phẩm cho người dân tại các xã Tây Hòa, Sơn Hòa, Hòa Thịnh, Tuy An, Tuy An Tây, Sông Cầu. Ngoài ra còn chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ ngày đêm căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ bị bệnh nhiễm siêu vi, viêm họng, rối loạn tiêu hóa.

Người dân xúc động trước sự thăm hỏi và những phần quà nghĩa tình của đoàn công tác Công an TP.HCM ẢNH: THANH TUYỀN

Bị thương khi làm nhiệm vụ tại vùng lũ

Khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung, trung tá Nguyễn Quang Minh (Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) đã bị thương nghiêm trọng, tình trạng rất nguy kịch: máu tụ ngoài màng cứng não phải, gãy xương sườn kèm tràn dịch màng phổi, gãy xương vai và xương đòn.

Các bác sĩ của Bệnh viện Công an TP.HCM quyết định đưa trung tá Minh vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên. Sau đó, các bác sĩ hội chẩn rồi quyết định chuyển viện khẩn cấp vào Bệnh viện 115 TP.HCM sáng 26.11 để tiếp tục điều trị.

Đây là minh chứng cho năng lực xử trí y tế chuyên nghiệp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong điều kiện khó khăn sau bão lũ.

Cán bộ Công an TP.HCM trao quà cho người dân ở Đắk Lắk ẢNH: THANH TUYỀN

Tiếp nghị lực cho bà con vượt khó khăn sau thiên tai

Trước đó, ngày 30.11, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) do trung tá Huỳnh Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ, làm trưởng đoàn, đã tổ chức thăm hỏi và trao quà tại phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai).

Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) trao quà cho các trường học

ẢNH: NGỌC LÊ

Tại đây, đoàn đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng/đơn vị cho UBND, Ban Chỉ huy quân sự, Công an phường và Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Trung tá Huỳnh Hoài Thu cho biết, đối với khối trường học, đoàn dành sự quan tâm thiết thực khi trao tặng Trường tiểu học Ngô Quyền và THCS Trần Quang Diệu mỗi trường 10 triệu đồng cùng 2.500 cuốn tập; hỗ trợ 2 trường mầm non (Nhơn Phú và Trần Quang Diệu) mỗi đơn vị 10 triệu đồng, 500 cuốn tập cùng 200 phần quà gồm cặp sách, quần áo mới.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) đến thăm, tặng quà cho hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại sau bão lũ

ẢNH: NGỌC LÊ

Hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 hộ đặc biệt khó khăn (2 triệu đồng/hộ) và 100 hộ nghèo khác (500.000 đồng/hộ). Tổng kinh phí cho đợt hoạt động thiện nguyện này là 200 triệu đồng.

"Những phần quà nghĩa tình này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất kịp thời mà còn tiếp thêm nghị lực để bà con và các em học sinh sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống sau thiên tai", Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) Huỳnh Hoài Thu chia sẻ.

Tình cảm ấm áp, kịp thời của cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đã làm ấm lòng bà con nhân dân giữa bộn bề khó khăn ẢNH: NGỌC LÊ

Đến nay, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang được triển khai khẩn trương. Giữa bộn bề gian khó, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và tinh thần tương thân tương ái từ các đơn vị, đặc biệt là sự đồng hành nghĩa tình của Công an TP.HCM, đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng lũ đẩy nhanh việc tái thiết, sớm ổn định cuộc sống.