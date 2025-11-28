Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ

Ngọc Lê
Ngọc Lê
28/11/2025 15:36 GMT+7

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tổ chức chương trình xã hội tình nghĩa, trao quà tận tay người dân vùng bị thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk gồm 251 triệu đồng tiền mặt, 500 túi thuốc gia đình, gần 10 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm.

Trong 2 ngày (27 và 28.11), Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hoạt động xã hội tình nghĩa, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng trao thuốc, quà cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ

ẢNH: NGỌC LÊ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Nam Trung bộ, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng nhau đóng góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng. Đây là hoạt động thiết thực, kịp thời, nhằm chung tay góp sức giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho nhân dân bị thiệt hại nặng nề, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, được sự đồng ý của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cùng sự phối hợp của Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương, đoàn công tác của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã khẩn trương đến hỗ trợ bà con nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng bão lũ.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Vũ Hương Giang tặng quà cho người dân ở Đắk Lắk

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo thượng tá Phượng, tại các điểm hỗ trợ, đoàn công tác đã trao tặng 251 triệu đồng tiền mặt; 500 túi thuốc gia đình (nguồn từ Khoa Cấp cứu và Khoa Dược thuộc Đại học Y Dược TP.HCM); gần 10 tấn hàng hóa các loại (nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu).

"Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an và chính quyền địa phương, mọi phần quà đều được chuyển đến tận tay người dân đang gặp khó khăn, phần nào giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Bà con nhân dân đã bày tỏ sự xúc động, trân quý trước nghĩa tình cao đẹp của tập thể cán bộ công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất", thượng tá Phượng nhấn mạnh.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 3.

Người dân bày tỏ sự xúc động, trân quý nghĩa tình của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

ẢNH: NGỌC LÊ

Đại tá Phạm Vũ Hương Giang, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chia sẻ: "Từ TP.HCM hướng về bà con vùng lũ, cùng chung tấm lòng với nhân dân cả nước, cán bộ chiến sĩ công an đơn vị bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát của bà con. Chúng tôi tin rằng với ý chí quật cường, tinh thần lao động hăng say, tình đoàn kết, tương thân tương ái, chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và mau chóng ổn định cuộc sống".

Đại tá Phạm Vũ Hương Giang nhấn mạnh, hoạt động này khẳng định nghĩa đồng bào, tình quân dân trong lúc hoạn nạn, tiếp thêm sức mạnh để bà con mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

Một số hình ảnh chương trình hoạt động xã hội tình nghĩa, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk:

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 4.

Đại tá Phạm Vũ Hương Giang (người cầm loa) mong người dân sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn và mau chóng ổn định cuộc sống

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 5.

Những món quà thiết thực được gửi trực tiếp hỗ trợ người dân sau bão lũ

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 6.

Niềm vui của người dân khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 7.

Đoàn xe chở hàng cứu trợ chở hàng hóa đến với bà con

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 8.

Đoàn công tác của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao quà hỗ trợ cho bà con tại khu vực bị ảnh hưởng bão lũ

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 9.

Các cán bộ chiến sĩ đến phường Đông Hòa tặng quà cho bà con

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 10.

Lãnh đạo thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng bà con vùng lũ

ẢNH: NGỌC LÊ

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả bão lũ Đắk Lắk - Ảnh 11.

Lễ phát động ủng hộ đồng bào, nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ của đơn vị

ẢNH: NGỌC LÊ

