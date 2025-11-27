Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại 11.600 tỉ, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp

Đức Nhật
Đức Nhật
27/11/2025 18:51 GMT+7

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại hơn 11.600 tỉ, UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường.

Ngày 27.11, UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại 11.600 tỉ, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp- Ảnh 1.

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại hơn 11.600 tỉ, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp tại 77 xã, phường

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, ngày 10.11, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp đối với 65 xã, phường bị thiệt hại nặng do bão số 13. Việc mở rộng phạm vi lần này xuất phát từ tính chất nghiêm trọng, liên tiếp của thiên tai.

Đầu tháng 11.2025, bão số 13 khi vào đất liền gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Gia Lai. Ngay sau bão, từ ngày 16 đến 20.11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập lụt nghiêm trọng.

Mưa bão dồn dập đã làm ngập lụt diện rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình hạ tầng. Nhiều nhà dân vốn đã hư hại sau bão số 13 tiếp tục bị sập đổ, tốc mái, sập tường. Hệ thống trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện diện rộng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.

Tính đến 15 giờ ngày 26.11, thiên tai đã khiến 5 người chết, 11 người bị thương, hơn 100.000 căn nhà bị hỏng hoặc ngập nước, 560 tàu thuyền hư hại, hơn 540 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, hàng nghìn ha lúa và hoa màu hư hỏng và rất nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỉ đồng.

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại 11.600 tỉ, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp- Ảnh 2.

Hứng mưa lớn, các địa phương tại phía đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt trên diện rộng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, sửa chữa và khôi phục các công trình hạ tầng trọng yếu như giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Bộ đội căng mình hỗ trợ dân vùng lũ Gia Lai

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tổ chức các điểm ở tạm an toàn, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho người dân mất nhà; hỗ trợ, động viên các hộ thiệt hại nặng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh điều động lực lượng, phương tiện di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; triển khai cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão lũ.

Tin liên quan

Toàn cảnh lũ lụt miền trung, gượng dậy sau đại hồng thủy

Toàn cảnh lũ lụt miền trung, gượng dậy sau đại hồng thủy

102 người chết và mất tích, hơn 13.000 tỉ đồng bị cuốn theo dòng nước lũ là thiệt hại quá lớn của trận lũ lụt vừa quét qua các tỉnh miền Trung. Cơn đại hồng thủy này còn là lời cảnh báo khốc liệt của thời tiết cực đoan, dị biệt, khó lường.

Xây nhà cho dân sau mưa bão: Mặt trận Gia Lai chung tay vì 56 hộ dân

Dự báo kịch bản xấu bão số 15 không đổi hướng, đi thẳng Gia Lai, Khánh Hòa

Khám phá thêm chủ đề

tình huống khẩn cấp bão lũ lũ lụt bão số 13 Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận