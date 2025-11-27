Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại 11.600 tỉ, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp

Ngày 27.11, UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bão lũ liên tiếp gây thiệt hại hơn 11.600 tỉ, Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp tại 77 xã, phường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, ngày 10.11, tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp đối với 65 xã, phường bị thiệt hại nặng do bão số 13. Việc mở rộng phạm vi lần này xuất phát từ tính chất nghiêm trọng, liên tiếp của thiên tai.

Đầu tháng 11.2025, bão số 13 khi vào đất liền gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Gia Lai. Ngay sau bão, từ ngày 16 đến 20.11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập lụt nghiêm trọng.

Mưa bão dồn dập đã làm ngập lụt diện rộng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, công trình hạ tầng. Nhiều nhà dân vốn đã hư hại sau bão số 13 tiếp tục bị sập đổ, tốc mái, sập tường. Hệ thống trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện diện rộng, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.

Tính đến 15 giờ ngày 26.11, thiên tai đã khiến 5 người chết, 11 người bị thương, hơn 100.000 căn nhà bị hỏng hoặc ngập nước, 560 tàu thuyền hư hại, hơn 540 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, hàng nghìn ha lúa và hoa màu hư hỏng và rất nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.600 tỉ đồng.

Hứng mưa lớn, các địa phương tại phía đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt trên diện rộng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, sửa chữa và khôi phục các công trình hạ tầng trọng yếu như giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tổ chức các điểm ở tạm an toàn, bảo đảm sinh hoạt tối thiểu cho người dân mất nhà; hỗ trợ, động viên các hộ thiệt hại nặng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh điều động lực lượng, phương tiện di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; triển khai cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão lũ.