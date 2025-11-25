TP.HCM: Gánh bánh canh 0 đồng gây xúc động tại điểm cứu trợ vùng lũ miền Trung

Nồi bánh canh nghĩa tình vượt hàng chục cây số

Chiều 24.11, len qua dòng xe tan tầm trên đường Hoàng Văn Thụ, PV Báo Thanh Niên có mặt tại điểm tập kết hàng cứu trợ vùng lũ miền Trung trên đường Hoàng Việt (quận Tân Bình cũ, TP.HCM). Giữa không gian tất bật, những tiếng gọi ấm áp từ góc sân bất chợt vang lên: "Tới ăn bánh canh nè!", "ăn miếng rồi làm tiếp cho khỏe nghen!".

Nồi bánh canh nghĩa tình ấy được mang đến bởi chị Thúy (ở Củ Chi, TP.HCM) đã chạy xe hơn 30 km để trao tận tay 300 phần ăn miễn phí cho các tình nguyện viên.

Nồi bánh canh 0 đồng tại điểm cứu trợ đường Hoàng Việt (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) nghi ngút khói, tiếp sức cho tình nguyện viên chuyển hàng cứu trợ về vùng lũ miền Trung

ẢNH: UYỂN NHI

Chị Thúy kể: "Nhà tôi thức từ 4 - 5 giờ sáng để chuẩn bị tôm khô, bò viên, chả heo, bánh canh… Nấu xong là chở thẳng lên đây tiếp sức cho tụi nhỏ". Vừa nói, chị vừa thoăn thoắt múc từng tô bánh canh nóng hổi, không quên nheo mắt cười, liên tục dặn dò: "Ăn nhiêu lấy nhiêu nghen!”.

Chị Thúy múc từng tô bánh canh miễn phí cho lực lượng tình nguyện viên, lan tỏa nghĩa tình TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Với chị Thúy, lý do để có mặt nơi đây: "Thương nhau thì làm thôi. Miền Trung đang bão lũ, mình không có của thì góp công. Thấy các cháu làm việc nhiệt tình, tôi tiếp sức để tụi nó khỏe mà làm nhiệm vụ". Chị chỉ mong một điều: "Mọi người ăn đông, ăn ngon là tôi vui rồi. Mong bà con miền Trung sớm vượt qua khó khăn".

Tô bánh canh đầy đủ nguyên liệu và nghĩa tình TP.HCM ẢNH: UYỂN NHI

Bên cạnh nồi bánh canh nghi ngút khói, hơn 100 tình nguyện viên ở đủ mọi độ tuổi miệt mài phân loại, đóng gói hàng hóa. Ai cũng thấm mệt, nhưng ánh mắt lại sáng lên bởi cảm giác mình đang góp một phần nhỏ để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Nguyễn Ngọc Anh Thư (21 tuổi, ở quận Bình Thạnh cũ) nâng tô bánh canh còn nóng và xúc động nói: "Bình thường mình ăn cũng vậy thôi, nhưng ở đây cảm giác khác lắm. Đây là bữa ăn miễn phí, đầy tình cảm. Chị Thúy có thể đi bán để kiếm tiền, mà lại dành cả buổi để nấu cho tụi mình. Quý lắm!".

Tình nguyện viên trẻ nhận tô bánh canh nóng hổi giữa lúc tất bật phân loại hàng cứu trợ, khoảnh khắc ấm áp giữa TP.HCM vội vã ẢNH: UYỂN NHI

Thư cho biết các tình nguyện viên chia ca linh hoạt, ai rảnh thì ghé phụ cả ngày, có khi ở lại xuyên đêm nếu kịp chuyến cuối. "Mệt nhưng vui, vì thấy hàng được chuyển nhanh về miền Trung", Thư cười.

Các tình nguyện viên xếp hàng xuyên đêm tại điểm tập kết ở đường Hoàng Việt (quận Tân Bình cũ) ẢNH: UYỂN NHI

Nghĩa tình lan tỏa, sức mạnh để hàng hóa đến nhanh với vùng lũ miền Trung

Không chỉ chị Thúy, rất nhiều nhà hảo tâm khác cũng lặng lẽ tiếp sức. "Lúc nào tụi mình cũng có người gửi cơm, gửi nước, có ai đó ghé lại động viên", Thư kể.

Trong số ấy, bà Đào là gương mặt quen thuộc, 2 lần tự tay nấu gần 200 suất nui và bánh canh miễn phí khiến cộng đồng mạng cảm động. Một tình nguyện viên đã chụp lại khoảnh khắc bà múc từng phần ăn, và ghi dòng chú thích: "Hậu phương vững chắc, cô Đào hôm nay tiếp tục mang gần 200 tô nui, bánh canh tiếp sức cho tụi mình đưa nhu yếu phẩm lên xe".

Bà Đào chuẩn bị gần 200 suất nui và bánh canh miễn phí ngày 23.11, trở thành hậu phương bền bỉ tiếp sức lực lượng cứu trợ hướng về miền Trung ẢNH: HỒ KHẮC VĨNH

Ngay lập tức, mạng xã hội tràn ngập những lời bình đầy yêu thương: "Cô Đào nói cô không có quà góp cho bà con nhưng cô làm hậu phương cho tụi con. Nghe thương xé lòng", hay "Con người miền Nam quá đỗi nghĩa tình".

Giữa lòng TP.HCM hối hả, điểm tập kết cứu trợ ở đường Hoàng Việt những ngày này như một "tổ ấm nhỏ" của lòng nhân ái. Những nồi bánh canh, những phần nui nóng, những ánh nhìn sẻ chia, những lời động viên… gom lại thành nguồn năng lượng giúp hàng cứu trợ được chuyển đi nhanh hơn, nhiều hơn và đến đúng nơi đang cần nhất.

Ngày 22.11, bà Đào chuẩn bị cháo lòng cho các tình nguyện viên ở điểm tập kết trên đường Hoàng Việt ẢNH: HỒ KHẮC VĨNH

Câu chuyện của chị Thúy, bà Đào và hàng trăm tình nguyện viên tại điểm tập kết hàng gửi vùng lũ miền Trung một lần nữa gợi nhắc rằng: ở bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn tìm đến nhau bằng tấm lòng.