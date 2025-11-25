Quán trà sữa 'từ chối' doanh thu, đề nghị khách chuyển khoản cho vùng lũ miền Trung

Miền Trung oằn mình trong lũ, quán nhỏ chọn cách sẻ chia đặc biệt

Trong những ngày miền Trung oằn mình giữa mưa lũ, các bản tin liên tục cập nhật thiệt hại về người và tài sản khiến hàng triệu con tim thắt lại. Một quán trà sữa nhỏ tại TP.HCM đã chọn cách sẻ chia rất đặc biệt: "từ chối" doanh thu, đề nghị khách hàng chuyển thẳng tiền vào tài khoản Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hoà và Đắk Lắk.

Chiều mưa 24.11, sau khi đi ghi nhận tại một số điểm tiếp nhận hỗ trợ vùng lũ miền Trung ở khu vực quận Tân Bình cũ, phóng viên Báo Thanh Niên đến đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh cũ). Giữa dòng người tấp nập, nổi bật trên quầy trà sữa là tờ giấy A4 đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: gồm mã QR số tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và dòng chữ ngắn gọn "ủng hộ khắc phục bão lũ số 13" được viết 3 lần.

Bài viết về quán trà sữa dán mã QR ủng hộ đồng bào miền Trung được lan tỏa rộng rãi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không khẩu hiệu rầm rộ, không kêu gọi dài dòng, nhưng chính sự giản dị đó lại chạm đến trái tim cộng đồng mạng, trở thành hình ảnh lan tỏa nhanh chóng trên nhiều nền tảng.

Thời điểm quán đông khách nhất, giữa ánh đèn vàng và hàng chục ly trà sữa chờ mang đi, câu nói nhẹ nhàng "ủng hộ miền Trung nha" của chủ quán khiến không ít bạn trẻ xúc động.

Nhiều bạn trẻ thấy vui và hạnh phúc khi biết số tiền mình chuyển khoản dùng để ủng hộ miền Trung lũ lụt ẢNH: UYỂN NHI

Bạn Hải (18 tuổi, quê Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) chia sẻ: "Đến nơi mình mới thấy quán để tài khoản của MTTQ. Lũ về quê mình, có lúc không liên lạc được với ba mẹ, lo lắm. Sau nghe mọi người an toàn mình mừng rơi nước mắt. Quán làm vậy thấy thương và thấy yêu người Việt Nam hơn".

Bạn Hải (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn bất ngờ khi chủ quán đề nghị trả tiền nước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa ẢNH: UYỂN NHI

Khi được hỏi lý do làm việc này, chị Trinh (chủ quán) cười hiền: "Đồng bào mình mà. Thấy bà con thiệt hại, ai mà không thương".

Chị Trinh không nhớ mỗi ngày quán bán được bao nhiêu ly nước, chỉ biết từ khi một khách trẻ đăng hình tờ giấy lên mạng xã hội, quán đông hơn hẳn. Nhiều người đến không chỉ để uống trà sữa mà để góp một phần nhỏ cho vùng lũ miền Trung.

Chị Trinh nói lý do dành doanh thu cho số tài khoản cứu trợ vì thương đồng bào vùng lũ miền Trung ẢNH: UYỂN NHI

Được biết, ngày 23.11, quán đặt mã chuyển khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; nhưng ngày 24.11, theo quan sát của phóng viên Báo Thanh Niên, chủ quán đổi sang tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa kèm dòng chữ: "Chú ý ghi nội dung: Khắc phục lũ Khánh Hòa" như một cách chia sẻ đều cho các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Tờ giấy A4 in mã QR của MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cách làm giản dị nhưng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh ẢNH: UYỂN NHI

Lan tỏa tinh thần sẻ chia của người TP.HCM

Nhiều khách quen cho biết đây không phải lần đầu quán làm việc thiện. Trong các đợt mưa bão ở miền Bắc trước đây, quán cũng âm thầm đặt mã chuyển khoản cứu trợ để khách tự gửi.

Một khách kể lại: "Đến khi nhìn kỹ người nhận là MTTQ mình mới giật mình. Quán làm mà không muốn ai biết luôn". Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng bình luận: "Sài Gòn lúc nào cũng đáng yêu".

Không ai bàn về món trà sữa có ngon không, quán nổi tiếng hay không. Điều người ta nhắc nhiều nhất là cảm giác ấm áp khi biết rằng số tiền mình vừa chuyển đi đang đến đúng nơi, đúng người và đúng lúc.

Quán trà sữa trên đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) khuyến khích khách chuyển khoản thẳng vào quỹ cứu trợ miền Trung được nhiều người đến ủng hộ ẢNH: UYỂN NHI

Những ngày ngập lụt lịch sử, người dân miền Trung phải chạy lũ, nhiều gia đình trú tạm trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ. Khi nước chưa kịp rút, mỗi con số thiệt hại không còn là dữ liệu, mà là những câu chuyện mất mát của từng phận người nơi tâm lũ.

Dù chỉ là một quán trà sữa nhỏ, nhưng việc để khách chuyển khoản thẳng vào quỹ hỗ trợ miền Trung đã cho thấy sức mạnh của những hành động giản dị và tinh thần sẻ chia rất riêng của người TP.HCM.