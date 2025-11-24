Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ ủng hộ đồng bào miền Trung

Thủ tướng, các lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai.

Lãnh đạo Chính phủ mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung ẢNH: NHẬT BẮC

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với cơn bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua.

Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung bộ và Tây nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính đợt mưa lũ từ 16.11 đến nay tại 4 tỉnh đã làm 102 người chết, mất tích; 332 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 933 nhà bị hư hỏng...

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính sơ bộ trên khoảng trên 13.000 tỉ đồng, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để khắc phục hậu quả, đưa sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào miền Trung ẢNH: NHẬT BẮC

Nhấn mạnh phương châm hành động nhanh chóng, kịp thời, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung bộ. Tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội và đừng bỏ lỡ cơ hội, trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.