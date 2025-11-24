Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

TTXVN
TTXVN
24/11/2025 10:59 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm đồng bào tử vong do bão lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Sáng 24.11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức. 

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những người tử vong do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những người tử vong do bão lũ

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự hội nghị dành 1 phút mặc niệm những người bị thiệt mạng do bão lũ

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ - Ảnh 4.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ - Ảnh 5.

Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ - Ảnh 7.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

ẢNH: TTXVN

 

Tin liên quan

Bão lũ ác liệt rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa đồng bào mãi còn ở lại

Bão lũ ác liệt rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa đồng bào mãi còn ở lại

Theo Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, những thiệt hại do mưa lũ vừa qua là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Mưa lũ ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận