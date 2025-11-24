Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Sáng 24.11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm vụ Đại hội XIII do Ban Bí thư tổ chức.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những người tử vong do bão lũ và quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành 1 phút mặc niệm những người tử vong do bão lũ ẢNH: TTXVN

