Tổng Bí thư Tô Lâm: Chất lượng đại biểu Quốc hội, HĐND được đặt lên hàng đầu

Sáng 15.11, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo ra bước khởi động quan trọng trong việc xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị, xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư lưu ý 5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt.

Chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu

Một là, tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đây là khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử.

Tổng Bí thư nêu, việc giới thiệu người ứng cử phải được tiến hành công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến rộng rãi từ cơ sở nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, gắn liền với quy hoạch cán bộ, kết quả đại hội Đảng các cấp và bám sát yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ cấu đại biểu, cần đảm bảo sự đại diện hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng miền, có tỷ lệ phù hợp với đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu người tri thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo.

"Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu nhưng chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu", Tổng Bí thư nói.

Theo đó, đại biểu Quốc hội, HĐND phải thực sự là người đại diện trung thành của nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, trực tiếp là nhân dân ở nơi khu vực bầu cử của mình.

Phải lựa chọn, giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực; có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian để tham gia và hoàn thành tốt trọng trách khi trúng cử.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược trăm năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao. Do đó, cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Ngược lại, cần sàng lọc kỹ lưỡng, kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương, những cá nhân thiếu đạo đức, thiếu trung thực hoặc đang có dấu hiệu vi phạm bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu ẢNH: GIA HÂN

Thứ hai, tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử.

Theo Tổng Bí thư, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các hội nghị hiệp thương của các cấp để lập danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND theo đúng luật định phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong quá trình hiệp thương giới thiệu ứng cử cũng như giám sát quá trình bầu cử.

Toàn bộ quy trình hiệp thương phải tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Cùng đó là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, chạy suất ứng cử, chạy phiếu bầu, hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch ý nghĩa bầu cử.

Phải tạo điều kiện tốt nhất để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, quyền bầu cử của mình theo đúng luật, tuyệt đối không để bất kỳ hành vi cản trở nào xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Lá phiếu là vinh dự, trách nhiệm, không phải "bỏ cho xong"

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri.

Tổng Bí thư lưu ý, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thấy được vinh dự, trách nhiệm của mỗi lá phiếu của cử tri đối với tương lai của đất nước.

Mỗi địa phương, mỗi cơ quan cần động viên, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, không phải chỉ "bỏ phiếu cho xong".

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không chỉ tự mình đi bầu đầy đủ, đúng luật, mà còn vận động gia đình, người thân, nhân dân xung quanh cùng hăng hái tham gia bầu cử.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: GIA HÂN

Thứ tư, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời những vấn đề trong bầu cử.

Tổng Bí thư đề nghị công tác bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử được chuẩn bị một cách chủ động, toàn diện, chặt chẽ. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ động có phương án ứng phó hiệu quả các tình huống bất thường của thiên tai, bệnh dịch, thời tiết khắc nghiệt; nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, cơ sở vật chất và toàn bộ tiến trình bầu cử. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử phải giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không để các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị để tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học trong quản lý, điều hành công tác bầu cử, từ khâu lập, cập nhật danh sách cử tri, hỗ trợ hiệp thương cho đến báo cáo kết quả bầu cử. Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn, minh bạch và bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót.