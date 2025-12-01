Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, một phụ nữ tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/12/2025 19:47 GMT+7

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô với 1 xe máy khiến một phụ nữ tử vong, một người bị thương trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TP.HCM).

Tối 1.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú Thuận (quận 7 cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn khiến một phụ nữ tử vong.

TP.HCM: Tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát, một phụ nữ tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Huỳnh Tấn Phát khiến một phụ nữ tử vong

ẢNH: CTV

Tai nạn xảy ra khoảng 17 giờ cùng ngày. Lúc này, dòng phương tiện lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng về cầu Phú Mỹ. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Thị Thập (phường Phú Thuận) thì xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện đi cùng chiều.

Va chạm xảy ra giữa 1 ô tô con, 1 xe tải chở rác và 1 xe máy do tài xế công nghệ chạy chở theo một khách nữ. Cú va chạm làm hai người đi xe máy ngã ra đường; trong đó vị khách nữ tử vong tại chỗ, nam tài xế bị thương. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi lời khai các tài xế để làm rõ vụ tai nạn chết người.

