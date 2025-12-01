Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nam thanh niên tử vong giữa cầu, công an tìm ô tô liên quan

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
01/12/2025 14:07 GMT+7

Người dân qua cầu kênh Một Tấn (TP.HCM) thì phát hiện nam thanh niên 18 tuổi tử vong bên cạnh xe máy, nghi va chạm với một ô tô chưa rõ loại.

Đến trưa 1.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Phú Hữu (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một nam thanh niên được phát hiện tử vong giữa cầu kênh Một Tấn.

TP.HCM: Nam thanh niên tử vong giữa cầu, công an tìm ô tô liên quan- Ảnh 1.

Nam thanh niên tử vong giữa cầu, công an tìm ô tô liên quan

ẢNH: CTV

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.N.L (18 tuổi, ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ, TP.HCM).

Khoảng 10 giờ cùng ngày, các phương tiện lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng Khu công nghệ cao TP.HCM đi quận 7 cũ. Khi qua cầu kênh Một Tấn (phường Phú Hữu), người dân phát hiện anh L. nằm bất động trên cầu, cạnh bên là chiếc xe máy bị ngã sát lan can cầu.

Lực lượng y tế sau đó có mặt xác định anh L. đã tử vong. Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị xe ô tô chèn qua người. Trong người nạn nhân có một giấy khám sức khỏe xin việc.

Hiện lực lượng công an truy tìm ô tô có liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

TP.HCM: Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn

TP.HCM: Người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn

Cơ quan chức năng TP.HCM đang phối hợp làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tiệm spa ở phường Sài Gòn.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tìm ô tô công an TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận