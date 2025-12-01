Cô gái ở TP.HCM mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Ngày 30.11, phản ánh đến Báo Thanh Niên, gia đình ông Châu Văn Ư, 64 tuổi, nhà ở 59 đường 38, phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) cho hay đã cầu cứu khắp nơi, với hy vọng tìm được cô con gái đã mất tích thời gian dài.

Chị Châu Đặng Phương Uyên mất liên lạc với gia đình, mất tích suốt thời gian dài ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vụ việc đã được gia đình ông Ư trình báo đến Công an phường Hiệp Bình vào ngày 11.10.

Theo đó, người được gia đình trình báo mất liên lạc, mất tích là chị Châu Đặng Phương Uyên (22 tuổi), sống cùng bố mẹ tại căn nhà ở địa chỉ nói trên.

Gia đình ông Ư có 3 người con, chị Uyên là người con thứ 2. Uyên vừa tốt nghiệp tại Trường đại học Văn Lang - ngành ngôn ngữ Anh hồi tháng 8 vừa qua, chưa có việc làm.

Theo thông tin gia đình cung cấp, trước khi rời khỏi nhà 1 ngày, chi Uyên ngồi làm việc liên tục hơn 3 giờ đồng hồ trên máy tính. Mẹ thấy vậy đã kêu "xuống phụ việc nhà", thì Uyên trả lời: "Mẹ đừng làm phiền, con đang phỏng vấn việc làm".

Đến tối 8.10, chị Uyên bất ngờ xin bố 2 triệu đồng, nói để đi du lịch Nha Trang với bạn cấp 3 và được ông Ư đồng ý. Ban đầu, chị Uyên nói sẽ lấy xe máy của gia đình để đến nhà bạn đậu lại, rồi cùng bắt xe đi Nha Trang.

Tuy nhiên, ông Ư nói: "Vậy đón xe công nghệ qua nhà bạn chứ đậu lại chi phiền người ta". Chị Uyên đồng ý rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó đến đón, rời khỏi nhà (gia đình không rõ là ai). Khi đi, chị Uyên chỉ mang theo ít đồ, cùng 1 máy laptop và 1 điện thoại di động, giấy tờ tùy thân.

Đến 15 giờ chiều 10.10 thì chị Uyên mất liên lạc với gia đình. Các nền tảng mạng xã hội không hoạt động.

Mãi đến 12 giờ 13 phút trưa 22.10, tài khoản Zalo của chị Uyên hoạt động, nhắn: "Con xin lỗi mẹ, con ở nhà không kiếm được việc làm, con thấy mình vô dụng. Con theo bạn ra Nha Trang làm phiên dịch với dạy tại trung tâm cho bố của bạn con. Cả tuần con theo học việc nên không nhắn về nhà được. Hôm qua, mới ký hợp đồng lao động xong nhưng con bận quá. Mẹ nói bố cho con xin lỗi, bố mẹ ở nhà cứ yên tâm nha. Chừng nào có tháng lương đầu tiên con sẽ gọi về. Con phải nghỉ trưa rồi, điện thoại con cũng sắp hết pin rồi, mình nói chuyện sau nha mẹ".

Tin nhắn cuối cùng, chị Uyên nói: "Mẹ nói với ba là con xin lỗi nhiều lắm. Thực sự con không kiếm được việc làm trong đó nên con liều theo bạn đi làm. Con sẽ ráng kiếm nhiều tiền mỗi tháng gửi về nhà".

Toàn bộ các đoạn tin nhắn nói trên, tài khoản của chị Uyên nhắn trong vỏn vẹn chưa tới 3 phút thì tiếp tục ngưng hoạt động. Gia đình đã gọi lại nhưng không liên lạc được, nên nhắn tin phản hồi: "Ba mẹ mong con về, dù có chuyện gì chỉ cần con về nhà là được. Ba mẹ không cần tiền... Cả nhà đều nhớ và mong con". Tuy nhiên, không thấy tài khoản này trả lời lại.

Đến hơn 12 giờ trưa 4.11, tài khoản Zalo của chị Uyên nhá máy cho gia đình, nhưng gia đình gọi lại thì không liên lạc được. Đến 12 giờ trưa 5.11, tài khoản này lại tiếp tục nhắn tin báo "con đang rất ổn", nhưng gia đình gọi lại thì vẫn không liên lạc được.

Suốt từ đó đến nay, tài khoản Zalo này ngưng hoạt động hẳn và gia đình không liên lạc được với Uyên. Hiện gia đình chị Uyên đã cầu cứu khắp nơi với hy vọng nghe ngóng tin tức con gái nhưng bất thành.

Liên quan vụ việc, Công an phường Hiệp Bình đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình từ ngày 11.10. Công an phường Hiệp Bình đã lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương tìm kiếm.

Công an TP.HCM đã thông báo đến công an khắp cả nước nếu ai thấy chị Uyên hoặc biết thông tin thì hỗ trợ tìm kiếm tung tích.

Trích xuất một đoạn camera cho thấy, sau khi rời khỏi nhà, chị Uyên một mình vào một khách sạn trên địa bàn TP.HCM rồi sau đó rời đi, nhưng không rõ đi đâu. Đến nay, chị Uyên vẫn "bặt vô âm tín".

Gia đình mong tin chị Uyên nhưng không nhận được phản hồi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo tâm nguyện của gia đình, Báo Thanh Niên xin đăng tải hình ảnh của chị Châu Đặng Phương Uyên để người dân, cơ quan chức năng nhận diện. Nếu có phát hiện hoặc biết thông tin về chị Uyên, xin hãy liên hệ số điện thoại 0704427970, gặp ông Ư (bố của chị Uyên) để hỗ trợ tìm kiếm.

Gia đình rất mong tin chị Uyên.