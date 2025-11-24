Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt một nghi phạm vụ cô gái 19 tuổi mất tích nhiều ngày

Trần Cường
Trần Cường
24/11/2025 17:11 GMT+7

Công an TP.Hà Nội vừa bắt giữ một nghi phạm, để điều tra vụ việc phát hiện thi thể cô gái trẻ trôi trên sông ở Hưng Yên.

Chiều 24.11, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, sau đó thi thể được tìm thấy tại Hưng Yên.

Vụ việc đang được điều tra, danh tính và diễn biến vụ việc chưa được cơ quan công an công bố.

Bắt một nghi phạm liên quan vụ phát hiện thi thể cô gái ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Di ảnh của chị N.T.Y.N

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, ngày 10.10, một gia đình ở Nghệ An gửi đơn trình báo đến Công an P.Quỳnh Mai (Nghệ An) về việc mất liên lạc với con, là chị N.T.Y.N (19 tuổi, trú P.Quỳnh Mai).

Gia đình nạn nhân cho hay, hơn 2 tháng trước, chị N. ra Hà Nội làm thuê cho một cửa hàng thời trang, sau đó chuyển về một công ty ở Bắc Ninh. Vừa qua, bà nội bị ốm nặng, chị N. xin nghỉ việc để về quê chăm sóc bà.

Chiều 3.11, chị N. xin phép đi Hà Nội chơi. Ngày 4.11, chị N. gọi về thông báo chiều cùng ngày sẽ về, nhưng không về. Tối hôm sau, chị N. tiếp tục nhắn sẽ về trong đêm, rồi mất liên lạc.

Sau 2 ngày con gái mất tích gia đình đã trình báo công an.

Quá trình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, gia đình được người dân Hưng Yên thông báo về việc phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông ở địa bàn, có đặc điểm giống chị N.

Ngày 24.11, người thân chị N. xác nhận thi thể kể trên là con gái mình, thông qua hình xăm trên cơ thể.

Tin liên quan

Bắt một nghi phạm liên quan vụ 'hot girl' bị trúng đạn tử vong

Bắt một nghi phạm liên quan vụ 'hot girl' bị trúng đạn tử vong

Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ 'hot girl' ở Hà Nội bị trúng đạn tử vong khi đi sinh nhật bạn. Công an đang truy bắt những nghi phạm còn lại để làm sáng tỏ vụ án.

Khám phá thêm chủ đề

Bắt nghi phạm liên quan vụ phát hiện thi thể ở Hưng Yên Công an Hà Nội Nghệ An con gái mất tích Thi thể có hình xăm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận