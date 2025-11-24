Bắt một nghi phạm vụ cô gái 19 tuổi mất tích nhiều ngày

Chiều 24.11, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, sau đó thi thể được tìm thấy tại Hưng Yên.

Vụ việc đang được điều tra, danh tính và diễn biến vụ việc chưa được cơ quan công an công bố.

Di ảnh của chị N.T.Y.N ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước đó, ngày 10.10, một gia đình ở Nghệ An gửi đơn trình báo đến Công an P.Quỳnh Mai (Nghệ An) về việc mất liên lạc với con, là chị N.T.Y.N (19 tuổi, trú P.Quỳnh Mai).

Gia đình nạn nhân cho hay, hơn 2 tháng trước, chị N. ra Hà Nội làm thuê cho một cửa hàng thời trang, sau đó chuyển về một công ty ở Bắc Ninh. Vừa qua, bà nội bị ốm nặng, chị N. xin nghỉ việc để về quê chăm sóc bà.

Chiều 3.11, chị N. xin phép đi Hà Nội chơi. Ngày 4.11, chị N. gọi về thông báo chiều cùng ngày sẽ về, nhưng không về. Tối hôm sau, chị N. tiếp tục nhắn sẽ về trong đêm, rồi mất liên lạc.

Sau 2 ngày con gái mất tích gia đình đã trình báo công an.

Quá trình đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội, gia đình được người dân Hưng Yên thông báo về việc phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông ở địa bàn, có đặc điểm giống chị N.

Ngày 24.11, người thân chị N. xác nhận thi thể kể trên là con gái mình, thông qua hình xăm trên cơ thể.