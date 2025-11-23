Highlight CLB Công an Hà Nội gục ngã trên chấm luân lưu trước CLB Thể Công Viettel

CLB Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối khi gục ngã trên chấm luân lưu trước CLB Thể Công Viettel, khép lại trận đấu căng thẳng và giàu cảm xúc.
Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
