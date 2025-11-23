U.17 Malaysia 13-0 U.17 Quần đảo Bắc Mariana: Chiến thắng hủy diệt

U.17 Malaysia thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi vùi dập U.17 Quần đảo Bắc Mariana 13-0, tạo nên chiến thắng hủy diệt và khẳng định tham vọng tại giải.