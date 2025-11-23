Highlight U.17 Singapore 0-6 U.17 Việt Nam: Chiến thắng thật áp đảo

U.17 Việt Nam trình diễn sức mạnh vượt trội với chiến thắng 6-0 trước U.17 Singapore, áp đảo hoàn toàn về tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm.