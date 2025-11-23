Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Highlight U.17 Singapore 0-6 U.17 Việt Nam: Chiến thắng thật áp đảo
Video Thể thao

Highlight U.17 Singapore 0-6 U.17 Việt Nam: Chiến thắng thật áp đảo

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/11/2025 10:59 GMT+7

U.17 Việt Nam trình diễn sức mạnh vượt trội với chiến thắng 6-0 trước U.17 Singapore, áp đảo hoàn toàn về tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Tin liên quan

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 2-0 Hà Tĩnh: Minh Vương tỏa sáng đưa đội nhà vào tứ kết cúp quốc gia

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 2-0 Hà Tĩnh: Minh Vương tỏa sáng đưa đội nhà vào tứ kết cúp quốc gia

Minh Vương tỏa sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Hà Tĩnh 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia – một chiến thắng lịch sử cho đội bóng hạng nhất.

Nguy cơ kiện tụng giữa cầu thủ và FAM: Luật sư khuyên cân nhắc lợi và hại

FIFA sẽ điều tra trách nhiệm cá nhân trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam u.17 singapore Vòng loại U.17 châu Á U.17 Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận