Highlight Trường Tươi Đồng Nai 2-0 Hà Tĩnh: Minh Vương tỏa sáng đưa đội nhà vào tứ kết cúp quốc gia

Minh Vương tỏa sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Hà Tĩnh 2-0, qua đó giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia – một chiến thắng lịch sử cho đội bóng hạng nhất.