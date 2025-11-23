Highlight U.17 Hồng Kông (Trung Quốc) 2-0 U.17 Macao (Trung Quốc): Ra quân thuận lợi

U.17 Hồng Kông (Trung Quốc) có màn ra quân thuận lợi khi thắng 2-0 trước U.17 Macao (Trung Quốc), kiểm soát thế trận và tận dụng tốt cơ hội để giành trọn 3 điểm.