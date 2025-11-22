Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Hưng Yên: Khởi tố cặp vợ chồng giết mổ heo bệnh để bán

Trần Cường
Trần Cường
22/11/2025 17:22 GMT+7

Quá trình kiểm tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định hơn 2 tấn thịt heo trong kho lạnh nhiễm dịch tả heo châu Phi. Qua làm việc, vợ chồng chủ trang trại khai nhận biết heo bị bệnh nhưng vẫn giết mổ để tiêu thụ.

Chiều 22.11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Dương (42 tuổi, trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, Hưng Yên) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Huệ (41 tuổi), để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điều 317 bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Hưng Yên tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Dương

ẢNH: CÔNG AN HƯNG YÊN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh của vợ chồng ông Dương có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nên đã tổ chức kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con heo, trọng lượng khoảng 18,4 tấn. Đồng thời, phát hiện trong 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, trưng cầu giám định đối với số động vật và sản phẩm động vật nêu trên, cảnh sát xác định 7/12 mẫu máu của số heo đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

- Ảnh 2.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm heo tại trang trại

ẢNH: CÔNG AN HƯNG YÊN CUNG CẤP

Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tiêu hủy số heo bệnh và số thịt trong kho lạnh theo quy định.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, từ tháng 7 đến 13.9, dù biết rõ đàn heo tại trang trại bị nhiễm dịch tả heo châu Phi, nhưng vợ chồng ông Dương vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Khám phá thêm chủ đề

Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm Cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh dịch tả heo châu Phi
