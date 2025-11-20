Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Trần Quốc Toản làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên

Trần Cường
Trần Cường
20/11/2025 12:53 GMT+7

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản vừa được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Sáng 20.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất và thực hiện quy trình hiệp thương, cử nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại kỳ họp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã hiệp thương, biểu quyết và thống nhất cử ông Trần Quốc Toản, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Trần Quốc Toản làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: D.H

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên thực hiện kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh sau khi ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được T.Ư điều động công tác về Ủy ban Kiểm tra T.Ư, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Quốc Toản cho biết, trước mắt, Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có tham gia tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Ông Toản cho biết bản thân sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn đội ngũ cán bộ mặt trận tỉnh cùng đồng tâm, hiệp lực để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp.

Ông Trần Quốc Toản 52 tuổi, quê xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Trần Quốc Toản từng giữ nhiều chức vụ ở tỉnh Hưng Yên cũ, như Giám đốc Sở Tư pháp, Bí thư Huyện ủy Kim Động; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Sau khi 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới, ông Trần Quốc Toản làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên.

