Ông Kim Ngọc Thái làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long

Ngày 19.11, Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với 340 đại biểu tham dự.



Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại đại hội ảnh: nam long

Đây là đại hội đại biểu đầu tiên của MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, đánh dấu giai đoạn mới phát triển khối đại đoàn kết toàn dân. Tỉnh mới có diện tích 6.296 km2, dân số 3,38 triệu người, dân tộc thiểu số chiếm 11,03%, tín đồ tôn giáo chiếm 33,4%.

Trong nhiệm kỳ 2024-2029, tuy thời gian thực hiện nhiệm vụ không dài, nhưng công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn hệ thống đã tổ chức hơn 49.800 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 1,23 triệu lượt người dự, góp phần lan tỏa sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, giữ chức Chủ tịch MTTQ VN tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 ảnh: nam long

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động Quỹ vì người nghèo toàn tỉnh đạt trên 375 tỉ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 11.500 nhà đại đoàn kết, giúp hàng chục ngàn hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Các đại biểu hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ảnh: nam long

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết đại hội lần này với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", gắn với chủ đề "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới".

"Sau đại hội, đề nghị Ủy ban MTTQ VN tỉnh khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ VN tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 với chương trình hành động cụ thể, khả thi, gắn với các chỉ tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I", ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đại hội đã thành công tốt đẹp. Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương cử 107 người là ủy viên Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, được Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.