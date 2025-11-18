Ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Ngày 18.11, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2030 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 bầu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với ông Trần Trí Quang.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long thống nhất tín nhiệm bầu ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang Ảnh: Nam Long

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã xem xét cho ông Lữ Quang Ngời thôi giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, do ông Ngời được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ông Ngời cũng được HĐND tỉnh Cà Mau bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày hôm qua (17.11).

Các đại biểu HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Ảnh: Nam Long

Trước đó, chiều 17.11, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Trí Quang bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và là trách nhiệm lớn đối với đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Ông cam kết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh Vĩnh Long tập trung chỉ đạo, điều hành xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân; tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực bứt phá; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội...