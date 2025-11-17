Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trần Trí Quang làm Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
17/11/2025 14:38 GMT+7

Ông Trần Trí Quang, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, được Ban Bí thư chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17.11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, làm Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Trí Quang làm Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư (bìa phải) trao quyết định của Ban bí thư cho ông Trần Trí Quang

Ảnh: Nam Long

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Trí Quang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Trí Quang (48 tuổi, quê Đồng Tháp) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn thạc sĩ xây dựng công trình giao thông, thạc sĩ quản lý kinh tế; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long từng kinh qua nhiều chức vụ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp; Phó chủ tịch UBND TP.Sa Đéc (Đồng Tháp cũ); Phó giám đốc, Giám đốc Sở GT-VT Đồng Tháp cũ; Phó chủ tịch UBND Đồng Tháp, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh (Đồng Tháp cũ).

Ngày 28.2, ông Trần Trí Quang được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Chủ tịch UBND Đồng Tháp. Ngày 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và ngày 28.3 ông được bầu làm Chủ tịch UBND Đồng Tháp.

