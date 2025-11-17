Ông Phạm Thành Ngại làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 17.11, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Phạm Thành Ngại thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Phạm Thành Ngại tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Thành Ngại ẢNH: THANH QUÂN

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971 tại xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước (Cà Mau). Ông Ngại có trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị - hành chính và quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp.

Ông Phạm Thành Ngại từng đảm nhận các chức vụ: Phó chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Năm Căn, Bí Thư Thành ủy Cà Mau, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 11.2024, ông Ngại được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Đến tháng 6.2025 ông Ngại tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập Cà Mau và Bạc Liêu).