Chỉ định chị Dương Minh Nguyệt giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang

Sáng 17.11, tại Tuyên Quang đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dự Đại hội có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; ông Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam. Đại hội có 252 đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho trên 80.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Kết nạp trên 90.000 đoàn viên, hội viên mới

Báo cáo tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên tỉnh đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Toàn Đoàn đã thực hiện hiệu quả chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện, xây dựng xã hội tình nguyện.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: CTV

Kịp thời, hiệu quả trong triển khai các đợt tình nguyện cao điểm. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, hoạt động sáng tạo diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh.

Tuổi trẻ Tuyên Quang cũng khẳng định vai trò xung kích trong ứng phó với thiên tai. Khi các đợt bão lũ xảy ra, các cấp Đoàn, Hội đã vận động, tiếp nhận hàng chục tấn hàng cứu trợ; hàng trăm chuyến xe hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với nhân dân vùng bão lũ; huy động trên 10.000 lượt thanh niên dọn dẹp đường sá, nhà cửa, di dời tài sản nhân dân vùng bão lũ.

Đại hội có 252 đoàn viên tiêu biểu tham dự ẢNH: CTV

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp trên 90.000 đoàn viên, hội viên mới, giới thiệu trên 13.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Với phương châm "Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Phát triển", nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động.

Phát huy 5 tiên phong

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Anh Lâm đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bám sát và cụ thể hóa tinh thần và các chủ trương mới của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải kiên định những nội dung mang tính nguyên tắc, đồng thời cần điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới; tập trung triển khai hiệu quả "Phong trào Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại đại hội ẢNH: CTV

"Tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang phải phấn đấu giữ vai trò nòng cốt, phát huy vị thế trong cả 5 tiên phong: tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả mang đến giá trị cho cộng đồng, xã hội", anh Lâm nhấn mạnh

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang ra mắt tại đại hội ẢNH: CTV

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã công bố quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành; Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ban chấp hành gồm 25 ủy viên; chị Dương Minh Nguyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.