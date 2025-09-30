Gặp gỡ báo chí giới thiệu Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn

Chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, có sự tham dự của nhiều nhà báo, các nhạc sĩ, ca sĩ và sinh viên các trường đại học có khoa thanh nhạc…

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026 – 2031), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền, nhằm tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật giàu ý nghĩa, phản ánh tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển", dự kiến thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong, ngoài nước; các ca khúc xuất sắc sẽ được lựa chọn đồng hành cùng Đại hội.

Cuộc thi sẽ thu hút sự quan tâm, sáng tạo nghệ thuật, sản phẩm truyền thông của đông đảo nhạc sĩ, ca sĩ, những người làm trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, sáng tạo…, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia để tạo ra những tác phẩm âm nhạc, sản phẩm tuyên truyền có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật cao, có sức lay động, lan tỏa, có nội dung sâu sắc, ca ngợi truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thể hệ tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, có tính lan toả nhằm tuyên truyền, cổ động cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

T.Ư Đoàn cũng cho biết thông qua cuộc thi lựa chọn được ca khúc tuyên truyền chính thức cho Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ca khúc dự thi thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc; thể hiện được tinh thần Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thể hiện, khắc họa rõ nét quyết tâm của tuổi trẻ cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, với tinh thần "5 tiên phong": Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; Tiên phong hội nhập quốc tế; Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và thanh niên Việt Nam trong thời gian tới, đó là: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên. Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thể hiện được sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, T.Ư Đoàn cũng giới thiệu thành phần Ban giám khảo gồm:

1. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.

2. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên - Ủy viên thường trực Hội đồng.

4. Anh Nguyễn Thái An, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn - Ủy viên.

5. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội - Ủy viên.

6. Nhạc sĩ Hoài An, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.

7. Đạo diễn Thái Huân - Ủy viên.

8. Ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng - Ủy viên.



