Chính trị

Ông Lê Văn Hẳn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Bắc Bình
Bắc Bình
18/11/2025 09:34 GMT+7

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và giới thiệu HĐND tỉnh này bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Sáng 18.11, tại Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chỉ định ông Lê Văn Hẳn làm phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng cho ông Lê Văn Hẳn

ẢNH: B.B

Chiều cùng ngày (18.11), ông Lê Văn Hẳn sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh Tây Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Văn Hẳn, 55 tuổi, quê quán xã Lưu Nghiệp Anh, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long). Ông có trình độ chuyên môn cử nhân hành chính, cử nhân sư phạm văn học, thạc sĩ quản lý giáo dục. 

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Hẳn giữ nhiều vị trí công tác quan trọng tại 2 tỉnh Trà Vinh (cũ) và Vĩnh Long. Tại tỉnh Trà Vinh (cũ), ông từng là Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Càng Long, Bí thư Thành ủy Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh, 2 lần giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh và giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh từ tháng 11.2020 đến tháng 6.2025.

Chỉ định ông Lê Văn Hẳn làm phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Hẳn phát biểu nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

ẢNH: BẮC BÌNH

Sau khi sáp nhập 3 tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long thành tỉnh Vĩnh Long (mới), ông Hẳn được T.Ư chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đến khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Hẳn khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Quyết tâm giữ đà tăng trưởng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế. Ông Hẳn cũng cho biết sẽ không ngừng học tập, đổi mới tư duy, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và doanh nghiệp; đề cao tinh thần trách nhiệm, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Bình luận (0)

