Vì sao có đề xuất thành lập Ban quản lý cửa khẩu tỉnh Tây Ninh?

Ngày 14.11, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh đang xem xét đề xuất thành lập Ban quản lý cửa khẩu tỉnh Tây Ninh trên cơ sở tờ trình của Sở Công thương và báo cáo tham mưu của Sở Nội vụ.

Mỗi ngày có hơn 10.000 người qua lại giữa Việt Nam và Campuchia thông qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ẢNH: CTV

Theo tờ trình và báo cáo tham mưu, Tây Ninh hiện là một trong những địa phương có số lượng cửa khẩu nhiều và hoạt động sôi động nhất cả nước, với 3 cửa khẩu chính Kà Tum, Phước Tân, Mỹ Quý Tây cùng 13 cửa khẩu phụ. Mặc dù các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch, ngoại vụ... đang phối hợp thực hiện nhiệm vụ, nhưng chưa có một đầu mối quản lý thống nhất để điều hành hoạt động tại cửa khẩu theo quy định của Chính phủ.

Vẫn theo đề xuất, Ban quản lý cửa khẩu Tây Ninh sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh, trưởng ban sẽ do 1 phó giám đốc Sở Công thương kiêm nhiệm. Ban sẽ là đơn vị thống nhất điều hành hoạt động các lực lượng tại cửa khẩu; là đầu mối trực tiếp quản lý, phối hợp hải quan, biên phòng, kiểm dịch, y tế... theo Quyết định 45/2013/QĐ-TTg, đảm bảo hoạt động cửa khẩu diễn ra thông suốt, kỷ cương.

Ban có nhiệm vụ phối hợp quốc tế và xử lý tình huống phát sinh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia để giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, trật tự xã hội, vệ sinh môi trường và dịch vụ thương mại; tham mưu quy hoạch cho UBND tỉnh Tây Ninh để phát triển thương mại biên giới thông qua nâng cấp các cửa khẩu phụ (theo Quyết định 1200/QĐ-TTg) và thúc đẩy giao thương hàng hóa với Campuchia.

Đồng thời, Ban sẽ trực tiếp quản lý dịch vụ, hạ tầng và môi trường cửa khẩu, chịu trách nhiệm phối hợp đảm bảo cấp điện, cấp nước, thu gom rác thải, giữ gìn mỹ quan, đảm bảo môi trường sinh thái tại khu vực cửa khẩu.

Theo Sở Công thương Tây Ninh, trong bối cảnh thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia tăng trưởng nhanh, nhiều cửa khẩu phụ đang được định hướng nâng cấp lên cửa khẩu chính, nhu cầu bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, cấp điện - nước, xử lý sự vụ phát sinh giữa hai bên biên giới trở nên cấp thiết hơn.

Việc thành lập Ban quản lý cửa khẩu được đánh giá là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, hiện đại, phù hợp với tốc độ gia tăng thương mại biên giới và nhu cầu nâng cấp hệ thống cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Sở Công thương và các ngành thống nhất kiến nghị UBND tỉnh Tây Ninh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thành lập Ban quản lý cửa khẩu tỉnh Tây Ninh để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tránh chồng chéo, đảm bảo tính chủ động và kịp thời trong điều hành hoạt động tại khu vực cửa khẩu.