Nâng cao văn hóa ứng xử cho công an cửa khẩu, an ninh hàng không

Hội nghị nhằm nâng cao chuẩn mực văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và lực lượng an ninh hàng không trong thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung, và công an cửa khẩu, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất nói riêng với phong cách chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Lãnh đạo, đại biểu công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại hội nghị ẢNH: NGỌC LÊ

Gần 100 đại biểu tham dự hội nghị gồm: lãnh đạo công an cửa khẩu, chỉ huy các đội công tác tại cảng, bộ phận an ninh hàng không, chỉ huy các đội an ninh hàng không, bộ phận giám sát an ninh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất...

Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết văn hóa ứng xử là những khuôn mẫu và chuẩn mực ứng xử trong mối quan hệ giữa con người với nhau, thể hiện qua ngôn ngữ, hành vi, nếp sống, trong quá trình phát triển và hoàn thiện đời sống đã được tiêu chuẩn hóa, xã hội hóa, trở thành chuẩn mực của cá nhân và xã hội, phù hợp với đời sống, môi trường làm việc và đặc trưng bản sắc văn hóa của dân tộc.

Các lãnh đạo, cán bộ tham dự hội nghị ẢNH: NGỌC LÊ

Theo thượng tá Nguyễn Thị Phượng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, thì văn hóa ứng xử tại nơi làm việc đối với lực lượng công an cửa khẩu và an ninh còn tồn tại những vấn đề cần được nghiêm túc nhìn nhận, chấn chỉnh. Vẫn còn hành khách than phiền vì những ứng xử, lời nói chưa chuẩn mực; cách xử lý một số tình huống phức tạp phát sinh chưa được chuyên nghiệp…

Vì vậy, việc nâng cao văn hóa ứng xử khi làm việc, đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được thể hiện qua các văn bản pháp quy, cùng với đó là các hướng dẫn, nội quy, quy định nội bộ, để "văn hóa" trong công tác không còn là một phạm trù mông lung, mà dần được chuẩn hóa, rõ ràng, cụ thể hơn, là thước đo đạo đức công sở và là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác.

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng nhấn mạnh việc nâng cao văn hóa ứng xử khi làm việc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ẢNH: NGỌC LÊ

Theo thượng tá Phượng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ là điểm xuất nhập cảnh mà còn được xem là nơi "gác cổng", là bộ mặt quốc gia. Vì vậy, mỗi hành vi, lời nói, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đều mang ý nghĩa quan trọng. Không chỉ thể hiện phẩm chất, kỷ luật, tác phong của cán bộ chiến sĩ và nhân viên mà còn góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam thân thiện, an toàn, văn minh.

Văn hóa ứng xử gắn với hiệu quả công việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến về văn hóa ứng xử và đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân, hành khách quốc tế và các đơn vị phối hợp tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết hội nghị nhằm thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, qua đó đề ra giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng và duy trì chuẩn mực văn hóa ứng xử trong làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và lực lượng an ninh hàng không.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: NGỌC LÊ

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang nhấn mạnh, văn hóa ứng xử không thể tách rời nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và nhân viên an ninh hàng không cần nghiêm túc nhìn nhận tầm quan trọng của văn hóa ứng xử đối với hình ảnh cá nhân và uy tín, danh dự của đơn vị. Từ đó, gắn thái độ làm việc với hiệu quả công việc, chú trọng đánh giá của hành khách và các ban ngành đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: NGỌC LÊ

"Lãnh đạo các đơn vị, tổ, đội, ca công tác cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng văn hóa tại đơn vị mình, cán bộ, nhân viên dưới quyền để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Không xuê xoa, dễ dãi, phớt lờ cho qua, vì câu chuyện 'con sâu làm rầu nồi canh' chưa bao giờ cũ, một cá nhân lệch chuẩn có thể ảnh hưởng đến sự nỗ lực vun đắp của cả tập thể...", thượng tá Giang nói và khẳng định tất cả phải hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an cửa khẩu và an ninh hàng không ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, bản lĩnh và nhân văn.