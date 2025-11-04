Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nâng cao văn hóa ứng xử cho công an cửa khẩu, an ninh hàng không

Ngọc Lê
Ngọc Lê
04/11/2025 19:04 GMT+7

Ngày 4.11, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) tổ chức hội nghị 'Nâng cao văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và lực lượng an ninh hàng không trong thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất'.

Hội nghị nhằm nâng cao chuẩn mực văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và lực lượng an ninh hàng không trong thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân nói chung, và công an cửa khẩu, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất nói riêng với phong cách chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Nâng cao văn hóa ứng xử cho Công an cửa khẩu, lực lượng an ninh hàng không - Ảnh 1.

Lãnh đạo, đại biểu công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại hội nghị

ẢNH: NGỌC LÊ

Gần 100 đại biểu tham dự hội nghị gồm: lãnh đạo công an cửa khẩu, chỉ huy các đội công tác tại cảng, bộ phận an ninh hàng không, chỉ huy các đội an ninh hàng không, bộ phận giám sát an ninh, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất...

Phát biểu khai mạc hội nghị, thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết văn hóa ứng xử là những khuôn mẫu và chuẩn mực ứng xử trong mối quan hệ giữa con người với nhau, thể hiện qua ngôn ngữ, hành vi, nếp sống, trong quá trình phát triển và hoàn thiện đời sống đã được tiêu chuẩn hóa, xã hội hóa, trở thành chuẩn mực của cá nhân và xã hội, phù hợp với đời sống, môi trường làm việc và đặc trưng bản sắc văn hóa của dân tộc.

Nâng cao văn hóa ứng xử cho Công an cửa khẩu, lực lượng an ninh hàng không - Ảnh 2.

Các lãnh đạo, cán bộ tham dự hội nghị

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo thượng tá Nguyễn Thị Phượng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, thì văn hóa ứng xử tại nơi làm việc đối với lực lượng công an cửa khẩu và an ninh còn tồn tại những vấn đề cần được nghiêm túc nhìn nhận, chấn chỉnh. Vẫn còn hành khách than phiền vì những ứng xử, lời nói chưa chuẩn mực; cách xử lý một số tình huống phức tạp phát sinh chưa được chuyên nghiệp…

Vì vậy, việc nâng cao văn hóa ứng xử khi làm việc, đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được thể hiện qua các văn bản pháp quy, cùng với đó là các hướng dẫn, nội quy, quy định nội bộ, để "văn hóa" trong công tác không còn là một phạm trù mông lung, mà dần được chuẩn hóa, rõ ràng, cụ thể hơn, là thước đo đạo đức công sở và là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác.

Nâng cao văn hóa ứng xử cho Công an cửa khẩu, lực lượng an ninh hàng không - Ảnh 3.

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng nhấn mạnh việc nâng cao văn hóa ứng xử khi làm việc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

ẢNH: NGỌC LÊ

Theo thượng tá Phượng, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ là điểm xuất nhập cảnh mà còn được xem là nơi "gác cổng", là bộ mặt quốc gia. Vì vậy, mỗi hành vi, lời nói, thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đều mang ý nghĩa quan trọng. Không chỉ thể hiện phẩm chất, kỷ luật, tác phong của cán bộ chiến sĩ và nhân viên mà còn góp phần tạo nên ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam thân thiện, an toàn, văn minh.

Văn hóa ứng xử gắn với hiệu quả công việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến về văn hóa ứng xử và đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng ứng xử, tinh thần phục vụ nhân dân, hành khách quốc tế và các đơn vị phối hợp tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết hội nghị nhằm thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, qua đó đề ra giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng và duy trì chuẩn mực văn hóa ứng xử trong làm việc, sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và lực lượng an ninh hàng không.

Nâng cao văn hóa ứng xử cho Công an cửa khẩu, lực lượng an ninh hàng không - Ảnh 4.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

ẢNH: NGỌC LÊ

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang nhấn mạnh, văn hóa ứng xử không thể tách rời nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu và nhân viên an ninh hàng không cần nghiêm túc nhìn nhận tầm quan trọng của văn hóa ứng xử đối với hình ảnh cá nhân và uy tín, danh dự của đơn vị. Từ đó, gắn thái độ làm việc với hiệu quả công việc, chú trọng đánh giá của hành khách và các ban ngành đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao văn hóa ứng xử cho Công an cửa khẩu, lực lượng an ninh hàng không - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị

ẢNH: NGỌC LÊ

"Lãnh đạo các đơn vị, tổ, đội, ca công tác cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng văn hóa tại đơn vị mình, cán bộ, nhân viên dưới quyền để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Không xuê xoa, dễ dãi, phớt lờ cho qua, vì câu chuyện 'con sâu làm rầu nồi canh' chưa bao giờ cũ, một cá nhân lệch chuẩn có thể ảnh hưởng đến sự nỗ lực vun đắp của cả tập thể...", thượng tá Giang nói và khẳng định tất cả phải hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng công an cửa khẩu và an ninh hàng không ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, trách nhiệm, bản lĩnh và nhân văn.

Tin liên quan

Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm việc với Đoàn lãnh sự quán các nước tại TP.HCM

Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm việc với Đoàn lãnh sự quán các nước tại TP.HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Thái, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an vừa làm việc với Đoàn lãnh sự quán các nước trên địa bàn TP.HCM, gồm: Hoa Kỳ, Úc, Anh, Canada, Italia, Hà Lan, Đức nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai luật số 23.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất liên tục trả lại tài sản cho khách

Khám phá thêm chủ đề

công an cửa khẩu An ninh hàng không Xuất nhập cảnh văn hóa ứng xử Tân sơn nhất Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận