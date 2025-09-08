Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao tặng nhà 19-8

Huỳnh Duy Khang
Huỳnh Duy Khang
08/09/2025 14:17 GMT+7

Ngày 7.9.2025, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long và chính quyền xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long khánh thành và bàn giao ngôi nhà 19-8 cho anh Nguyễn Quốc Trung, Tổ trưởng Tổ ANTT ở cơ sở ấp Leng, xã Lưu Nghiệp Anh, tỉnh Vĩnh Long (trước đây là xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Ngôi nhà có diện tích gần hơn 40 m2, được xây mới tường gạch, cột bê tông, lợp mái tôn, trần nhựa, lát gạch men, đảm bảo phần nào sinh hoạt cơ bản cho gia đình. Kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, trong đó thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và chính quyền địa phương tham gia đóng góp.

- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến và thượng tá Đỗ Văn Hào trao nhà 19-8 cho anh Nguyễn Quốc Trung

ẢNH: D.K

Đón nhận ngôi nhà 19-8 khang trang, anh Trung bày tỏ: "Tôi vô cùng cảm động và biết ơn sự quan tâm của chính quyền và các nhà hảo tâm. Đây là sự động viên rất lớn với tôi, nếu không thì biết đến bao giờ mới có nơi ăn chốn ở ổn định, bao nhiêu năm sinh sống trong căn nhà tạm vách lá, cứ mưa là dột, ẩm thấp".

Ngoài ra, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã trao tặng 30 phần quà trị giá gần 20 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Lưu Nghiệp Anh, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân địa phương.

- Ảnh 2.

Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: D.K

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đối với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, nhất là việc xây mới và bàn giao ngôi nhà 19-8 cho anh Trung hôm nay. Những nghĩa cử này góp phần cùng với Công an tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, đặc biệt là các đồng chí tham gia lực lượng ANTT tại cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên yên tâm cùng với lực lượng CAND tỉnh Vĩnh Long làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Tin liên quan

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất về Long An trao tặng 3 Ngôi nhà 19/8

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất về Long An trao tặng 3 Ngôi nhà 19/8

Ngày 23.3.2025, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Phòng PX03 - Công an tỉnh Long An và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 3 Ngôi nhà 19/8 cho các hộ gia đình có thành viên tham gia lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở H.Đức Huệ, tỉnh Long An.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất chung tay với người dân Lào Cai khắc phục thiệt hại do bão số 3

Khám phá thêm chủ đề

trao nhà tình nghĩa Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Vĩnh Long Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận