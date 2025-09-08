Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao tặng nhà 19-8

Ngôi nhà có diện tích gần hơn 40 m2, được xây mới tường gạch, cột bê tông, lợp mái tôn, trần nhựa, lát gạch men, đảm bảo phần nào sinh hoạt cơ bản cho gia đình. Kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, trong đó thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vận động hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và chính quyền địa phương tham gia đóng góp.

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến và thượng tá Đỗ Văn Hào trao nhà 19-8 cho anh Nguyễn Quốc Trung ẢNH: D.K

Đón nhận ngôi nhà 19-8 khang trang, anh Trung bày tỏ: "Tôi vô cùng cảm động và biết ơn sự quan tâm của chính quyền và các nhà hảo tâm. Đây là sự động viên rất lớn với tôi, nếu không thì biết đến bao giờ mới có nơi ăn chốn ở ổn định, bao nhiêu năm sinh sống trong căn nhà tạm vách lá, cứ mưa là dột, ẩm thấp".

Ngoài ra, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã trao tặng 30 phần quà trị giá gần 20 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Lưu Nghiệp Anh, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân địa phương.

Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: D.K

Đại tá Nguyễn Thị Hải Yến, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đối với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, nhất là việc xây mới và bàn giao ngôi nhà 19-8 cho anh Trung hôm nay. Những nghĩa cử này góp phần cùng với Công an tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, đặc biệt là các đồng chí tham gia lực lượng ANTT tại cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên yên tâm cùng với lực lượng CAND tỉnh Vĩnh Long làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.