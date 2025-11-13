Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì.



Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Trước ngày giao lưu chính thức, nhiều hoạt động bên lề đã diễn ra, trong đó có chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân dọc 2 bên biên giới; chương trình Giao lưu Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Campuchia tối 12.11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tây Ninh.

Ngày 13.11, tại Việt Nam, 2 bên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đoàn Campuchia được đón chính thức tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước trồng cây hữu nghị và chứng kiến diễn tập quân y chung của quân đội 2 nước. Kết thúc diễn tập, 2 Bộ trưởng đã tặng quà động viên lực lượng tham gia.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha cùng trồng cây hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia ẢNH: THÚY LIỄU

Diễn tập quân y chung của quân đội 2 nước Việt Nam - Campuchia ẢNH: LÊ TRẦM - THÚY LIỄU

Sau đó, đoàn đại biểu dự lễ khánh thành khu phòng học bán trú của Trường tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); dự lễ kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới giữa ấp Long Cường (xã Long Thuận, Tây Ninh, Việt Nam) và ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng, Campuchia).

Em học sinh Trường tiểu học Bến Cầu thắt khăn quàng đỏ cho đại tướng Phan Văn Giang ẢNH: LÊ TRẦM

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cắt băng khánh thành khu phòng học bán trú của Trường tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) ẢNH: LÊ TRẦM

Đại biểu hai nước cũng đến tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7) trước khi bước vào hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại tướng Tea Seiha tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5 (Quân khu 7) ẢNH: THÚY LIỄU

Ngày 14.11, tại Campuchia, phía bạn tổ chức lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; thực hiện nghi thức chào và tô son cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới 2 nước.

Hai bên dự lễ khởi công công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan (huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng) và thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Tăng cường hòa bình, hợp tác giữa 2 quốc gia

Trong hội đàm, đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là điểm sáng hợp tác, tiếp nối kết quả tốt đẹp từ chương trình lần thứ 1 tổ chức tại tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và tỉnh Kratie (Campuchia) vào tháng 5.2022.

Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định mô hình hợp tác hiệu quả, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, nhà nước, quân đội, các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là nhân dân 2 nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Tea Seiha và đại tướng Phan Văn Giang trao đổi tại hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác quốc phòng ẢNH: THÚY LIỄU

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá, thời gian qua, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia ngày càng đi vào thực chất. Hai bên đã tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cấp cao; triển khai toàn diện hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng, các quân khu, đơn vị giáp biên, hải quan, cảnh sát biển; tổ chức tuần tra chung và đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhiều mô hình kết nghĩa đồn - trạm, kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội, củng cố tình đoàn kết nhân dân 2 nước.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ lần này có nội dung phong phú, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, 2 nước đã phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 48 năm "Hành trình tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt" của Samdech Techo Hun Sen, đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lịch sử và quan hệ hữu nghị giữa quân đội 2 nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, 2 Bộ trưởng thống nhất tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 nước; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; mở rộng hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại chính sách.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, trong đó có cuộc gặp thường niên của 3 Bộ trưởng Quốc phòng, diễn tập chung và phối hợp đấu tranh chống tội phạm.

Kết thúc hội đàm, 2 Bộ trưởng ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; Thỏa thuận về hợp tác biên phòng. Đồng thời, chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Việt Nam) và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Bavet (Campuchia) ẢNH: LÊ TRẦM

Đối với hợp tác biên giới, 2 bên nhất trí tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; trao đổi thông tin; tuần tra song phương; bảo vệ đường biên, mốc giới; xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh; ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, đổi mới và phát triển.

Trong phát biểu của mình, đại tướng Tea Seiha gửi lời cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đón tiếp chu đáo đoàn Campuchia; chia buồn với những thiệt hại do bão tại Việt Nam; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thời gian qua.

Bộ trưởng Campuchia khẳng định mong muốn thông qua giao lưu hữu nghị lần này, quan hệ hợp tác giữa 2 Bộ trưởng và 2 Bộ Quốc phòng ngày càng bền chặt, môi trường biên giới ổn định hơn và đời sống nhân dân 2 nước tiếp tục được nâng cao. Hai bên thống nhất các nội dung hợp tác đã trao đổi tại hội đàm.