Đại tướng Phan Văn Giang: Tây Ninh phải bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia

Chiều 12.11, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh ẢNH: LÊ TIẾN

Tại buổi làm việc, đại diện Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân thời gian qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế Tây Ninh đạt tốc độ tăng trưởng 9,52%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành cả nước, đứng thứ 10 vùng Đông Nam bộ; thu ngân sách gần 44.000 tỉ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024; thu hút hơn 832 triệu USD vốn FDI.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống người dân được nâng cao. Tỉnh chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ. Tỉnh quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên giới vững mạnh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Công tác phối hợp với Bộ Quốc phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu đạt kết quả tích cực. Tỉnh cũng làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Tây Ninh đạt được thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh ẢNH: LÊ TIẾN

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Đồng thời, tỉnh cần phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, bảo đảm kinh tế bền vững; tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu; quan tâm hơn nữa đến đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh: "Trong bất luận hoàn cảnh nào, Tây Ninh phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Coi trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc".

Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Tây Ninh công trình cầu an sinh xã hội ẢNH: LÊ TIẾN

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã giải đáp những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Tây Ninh liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng; cơ chế, chính sách; đầu tư xây dựng, trang thiết bị cho lực lượng vũ trang.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chứng kiến thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng cũng tặng tỉnh Tây Ninh công trình cầu an sinh xã hội trị giá 30 tỉ đồng.