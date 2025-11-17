Ông Võ Trọng Hải được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch tỉnh Nghệ An

Chiều ngày 17.11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc cho ông Võ Trọng Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời chỉ định ông Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải.

ẢNH: K.H

Sau khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Võ Trọng Hải sẽ được giới thiệu để HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay ông Lê Hồng Vinh vừa được Ban Bí thư T.Ư Đảng điều động giữ chức Phó bí thư tỉnh Quảng Trị để giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Việc điều động này thực hiện theo chủ trương của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư về bố trí chủ tịch UBND tỉnh không phải người địa phương.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 10.2008 đến tháng 9.2011, ông Võ Trọng Hải là Đồn trưởng Đồn Cửa khẩu Cầu treo, Hà Tĩnh; tháng 10.2011 đến tháng 4.2013 là Phó Chỉ huy nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; từ tháng 5.2013 đến tháng 7.2018 là Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Tháng 8.2018, ông Võ Trọng Hải làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tháng 3.2019 làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 7.2020 đến ngày 15.4.2021 ông Hải được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Và từ tháng 4.2021 ông Võ Trọng Hải quay trở về Hà Tĩnh và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.