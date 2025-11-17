Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/11/2025 11:34 GMT+7

Ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng nay (17.11), Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị- Ảnh 1.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư (phải) trao quyết định cho ông Lê Hồng Vinh

ẢNH: THANH LỘC

Theo quyết định này, ông Lê Hồng Vinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Hồng Vinh cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn (tỉnh Nghệ An), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tiếp tục được phân công làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

