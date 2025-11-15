Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19

Khánh Hoan
Khánh Hoan
15/11/2025 06:00 GMT+7

Ngày 14.11, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đã đến dự.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Thận biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với nhiều chương trình, công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến. Ông cũng đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh nhà cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và chủ động, tự tin hội nhập quốc tế.

Ưu tiên mô hình thanh niên tác động lớn đến đời sống thanh thiếu nhi Nghệ An - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo Đại hội Tỉnh đoàn Nghệ An

ẢNH: KHÁNH HOAN

Cũng tại đại hội, anh Bùi Quang Huy biểu dương những kết quả mà Tỉnh đoàn Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; tập trung xây dựng thanh niên số hùng mạnh; mở rộng tập hợp đoàn kết thanh niên; Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên.

Ưu tiên nhân rộng nhanh các mô hình tác động lớn đến đời sống thanh thiếu nhi - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19

Ưu tiên nhân rộng nhanh các mô hình tác động lớn đến đời sống thanh thiếu nhi - Ảnh 2.

Anh Huy cũng đề nghị tổ chức triển khai toàn diện các phong trào hành động cách mạng theo hướng rộng nhưng phải thiết thực, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống thiết thực cho thanh thiếu nhi, trong đó đặc biệt quan tâm các nội dung về tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng thanh niên số hùng mạnh để không những đáp ứng các yêu cầu mới của tổ chức Đoàn mà còn trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cũng theo anh Huy, Đoàn phải mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Muốn vậy, Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên. Cán bộ Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ, triển khai các giải pháp phù hợp, giúp đỡ thanh niên trong cuộc sống, trong học tập, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và tinh thần dấn thân. Cán bộ Đoàn phải nêu gương cho đoàn viên và thanh niên trong mọi lĩnh vực…

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19 đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 người, chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19.

Tin liên quan

Anh Nguyễn Tường Lâm tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào

Anh Nguyễn Tường Lâm tham dự Gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu tham gia Gặp gỡ thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào. Chương trình diễn ra trong 6 ngày tại thủ đô Vientiane và tỉnh Vientiane (Lào).

Đẩy mạnh hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam - Trung Quốc

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chịu thiệt hại bão số 10

Khám phá thêm chủ đề

thanh thiếu nhi Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An Uỷ ban T.Ư MTTQ VN Chuyển đổi xây dựng Đại hội đoàn toàn quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận