Chị Nguyễn Thị Phương Thúy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Thận biểu dương những thành tích mà tuổi trẻ Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với nhiều chương trình, công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn sáng tạo, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến. Ông cũng đề nghị Đoàn thanh niên tỉnh nhà cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và chủ động, tự tin hội nhập quốc tế.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo Đại hội Tỉnh đoàn Nghệ An ẢNH: KHÁNH HOAN

Cũng tại đại hội, anh Bùi Quang Huy biểu dương những kết quả mà Tỉnh đoàn Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An cần tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ; tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; tập trung xây dựng thanh niên số hùng mạnh; mở rộng tập hợp đoàn kết thanh niên; Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19

Anh Huy cũng đề nghị tổ chức triển khai toàn diện các phong trào hành động cách mạng theo hướng rộng nhưng phải thiết thực, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống thiết thực cho thanh thiếu nhi, trong đó đặc biệt quan tâm các nội dung về tình nguyện vì cộng đồng, thanh niên khởi nghiệp và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng lực lượng thanh niên số hùng mạnh để không những đáp ứng các yêu cầu mới của tổ chức Đoàn mà còn trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cũng theo anh Huy, Đoàn phải mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Muốn vậy, Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của thanh niên. Cán bộ Đoàn cần phải trăn trở, suy nghĩ, triển khai các giải pháp phù hợp, giúp đỡ thanh niên trong cuộc sống, trong học tập, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và tinh thần dấn thân. Cán bộ Đoàn phải nêu gương cho đoàn viên và thanh niên trong mọi lĩnh vực…

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19 đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 người, chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An khóa 19.