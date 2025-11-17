Ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17.11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp thống nhất tín nhiệm bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gửi lời cảm ơn sự tín nhiệm của HĐND tỉnh Đồng Tháp; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, truyền thống tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước; nỗ lực giúp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thành Ngại phát biểu tại kỳ họp ẢNH: THANH QUÂN

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Tháp đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đối với ông Trần Trí Quang, do ông Trần Trí Quang vừa được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ông Phạm Thành Ngại ẢNH: THANH QUÂN

Trước đó, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Phạm Thành Ngại thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định ông Phạm Thành Ngại tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971 tại xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước (Cà Mau). Ông Ngại có trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị - hành chính và quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp.

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Năm Căn, Bí Thư Thành ủy Cà Mau, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 11.2024, ông Ngại được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Đến tháng 6.2025 ông Ngại tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập Cà Mau và Bạc Liêu).