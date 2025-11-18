Lãnh án tù vì dùng tài khoản Facebook xuyên tạc chế độ

Ngày 18.11, TAND khu vực 12 (Vĩnh Long) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo: Thạch Nga (35 tuổi, ở xã Phong Thạnh); Kim Som Rinh (46 tuổi, ở xã Tiểu Cần) và Thạch Xuân Đồng (38 tuổi, ở xã Hùng Hòa, cùng tỉnh Vĩnh Long) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3 bị cáo Thạch Nga, Kim Som Rinh và Thạch Xuân Đồng tại tòa Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, tháng 1.2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh (nay là Công an tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo liên quan các tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định được 3 bị cáo nêu trên là người đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Dù đã được ngành chức năng, chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, cảnh báo, tuy nhiên với bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan nên 3 bị cáo vẫn không chịu từ bỏ mà ngày càng hoạt động quyết liệt hơn, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Trong quá trình điều tra, xét hỏi và tại phiên xét xử, Nga, Rinh và Đồng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thạch Nga, Kim Som Rinh và Thạch Xuân Đồng, mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.