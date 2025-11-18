Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
18/11/2025 16:46 GMT+7

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 18.11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức phiên trọng thể.

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại đại hội

ẢNH: VIẾT THÀNH

Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm kỳ qua, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết MTTQ các cấp thành phố đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với nhân dân, chủ động phục vụ nhân dân; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: VIẾT THÀNH

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong kết quả chung của thành phố, MTTQ thành phố thực sự là "trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân".

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Ngọc nhấn mạnh cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đối với MTTQ Việt Nam các cấp thành phố; tập trung xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố, thể hiện rõ tinh thần mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc…

Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 126 người; kết quả hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ nhất đã hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội khóa XVIII gồm 7 người. Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

7 lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội khóa XVIII

1. Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

2. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội.

3. Bà Lê Kim Anh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội.

4. Bà Phạm Hải Hoa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.Hà Nội.

6. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

7. Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Hà Nội.

Xem thêm bình luận