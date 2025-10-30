Các nhiệm vụ của MTTQ phải đo đếm được, đi vào đời sống

Ngày 30.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dự đại hội.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao kết quả MTTQ Việt Nam phường Tân Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường Tân Thành đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của địa phương. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhân rộng, lan tỏa.

Trong thời gian tới, ông Lộc đề nghị phường Tân Thành lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đồng thời, lãnh đạo việc đổi mới nội dung tư tưởng hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, hướng về dân cư. Lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình chặt chẽ với MTTQ Việt Nam cùng cấp, tạo cơ chế để hoạt động triển khai công tác được thuận lợi, thông suốt, có kết quả đồng bộ, phát huy vai trò của MTTQ.

Tham gia thúc đẩy và góp phần hoàn thiện chính quyền địa phương 2 cấp, tinh gọn, hiệu nặng, hiệu lực, hiệu quả, thực sự gần dân, phục vụ dân.

Ông Lộc cũng đề nghị MTTQ Việt Nam phường Tân Thành bám sát định hướng của MTTQ Việt Nam cấp trên, thống nhất quan điểm, triển khai các nhiệm vụ của mặt trận phải đo đếm được, kiểm đếm được, có thành quả, không chỉ dừng lại ở cảm nhận mà phải thực sự đi vào đời sống người dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM yêu cầu MTTQ Việt Nam phường Tân Thành nỗ lực nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa về phương pháp, đa dạng hình thức hợp tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được, thấy được mọi chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, chủ trương của thành phố và địa phương…

Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của phường khẩn trương triển khai quyết liệt chương trình hành động thực tiễn nghị quyết của đại hội, xây dựng kế hoạch thực hiện rõ trách nhiệm, rõ tiến độ…, gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Nghị quyết của Đại hội đảng bộ phường Tân Thành lần thứ I.

Đồng thời lồng ghép thực hiện 4 nghị quyết của T.Ư về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, kinh tế tư nhân và 3 nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đột phá tăng cường bảo vệ nâng cao chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành cho biết, nhiệm kỳ 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam phường Tân Thành đề ra 3 nội dung đột phá.

Cụ thể, mặt trận và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải tỏa, bàn giao mặt bằng, tạo sự thống nhất cao để triển khai các dự án trọng điểm.

Tổ chức dạy nghề, hỗ trợ xây dựng dự án tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp cho đoàn viên, hội viên. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận, các chi hội và chi đoàn, đáp ứng yêu cầu quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động mặt trận, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.