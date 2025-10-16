MTTQ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy vai trò của báo chí

Sáng 16.10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao ban báo chí quý III các cơ quan báo chí trực thuộc Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Chủ trì hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Hội nghị giao ban báo chí đầu tiên theo mô hình mới của các cơ quan báo chí thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: MINH HIỂN

Cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Văn Tiến cho biết, trong 8 tháng năm 2025, các cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và Quyết định số 34 của Bộ Chính trị.

7 cơ quan báo chí quan trọng đã nỗ lực hợp nhất, giải thể và cơ cấu lại các phòng, ban, tinh giản biên chế. Về mặt chuyên môn, các cơ quan báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích và tuyên truyền hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ông Vũ Văn Tiến báo cáo tại hội nghị ẢNH: MINH HIỂN

Báo chí đã tích cực đưa tin về công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, việc linh hoạt trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm đa phương tiện trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Tuy nhiên, báo cáo cũng phản ánh một số cơ quan vẫn còn thiếu hụt nhân sự lãnh đạo trong ban biên tập và các phòng, ban. Nhiều tờ báo đang đối mặt với khó khăn trong việc đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, đặc biệt là sụt giảm doanh thu và số lượng phát hành của báo in.

Doanh thu quảng cáo trên báo điện tử còn hạn chế do cơ chế đọc báo miễn phí và tình trạng vi phạm bản quyền. Chi phí đầu tư cho chuyển đổi số tăng cao trong khi nguồn thu chưa tương xứng...

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: MINH HIỂN

Báo chí góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đã chia sẻ khó khăn và đánh giá cao vai trò của báo chí trong thời gian qua. Theo bà Nga, các cơ quan báo chí đã phản ánh trung thực, toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhất là những khó khăn và tồn tại sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới.

Đặc biệt, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, định hướng dư luận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dù đối mặt với nhiều thách thức, các cơ quan báo chí vẫn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tự chủ, điều này là một nỗ lực rất đáng tự hào.

Bà Nga cũng đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc phản ánh đa dạng, đa chiều về kết quả hoạt động và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân như thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị ẢNH: MINH HIỂN

Về định hướng trong thời gian tới, bà Nga đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò và sức ảnh hưởng trong xã hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện kết luận về việc lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Báo chí cần phản ánh kịp thời khí thế và tinh thần đổi mới trong đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp.

Cũng theo bà Nga, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục có những quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tạo những điều kiện thuận lợi nhất để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của các cơ quan báo chí.